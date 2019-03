Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Timisoarei a ramas de aseara fara internet, televiziune si telefonie. Cablurile aeriene au fost taiate de echipele primariei. Edilul Nicolae Robu a mers personal sa vada ca muncitorii rezolva problema increngaturii de cabluri din oras.

- Echipele de muncitori trimise de reprezentanții Primariei au taiat luni seara cablurile aeriene in centrul Timișoarei. Furnizorii de servicii au fost notificați de mai multe ori sa-și mute cablurile in subteran, insa nu au raspuns solicitarilor.

- In zona Podului Mihai Viteazu, o echipa de muncitori aduși luni seara de Primaria Timișoara s-a urcat pe scarile din dotare și a taiat cablurile... The post Peste cablurile aeriene din Timisoara a cazut prima ghilotina. Mai multi locuitori au ramas fara televiziune și internet appeared first on Renasterea…

