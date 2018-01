Centrul de balneofiziokinetoterapie și recuperare Recumedis din Iași pune sănătatea pe primul loc! Recuperarea medicala se adreseaza pacientilor de orice varsta care necesita redarea mobilitatii. Aceasta nevoie poate aparea dupa diverse accidente, in urma unor operatii sau a unei perioade lungi de imobilizare la pat, ori in numeroase afectiuni care limiteaza capacitatile functionale ale bolnavului. Asadar, orice persoana poate avea nevoie, la un moment dat in viata sa, de servicii de recuperare medicala. Recuperarea medicala este foarte importanta aproape oricar (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Stresul asupra inimii cauzat de exercitiile fizice este considerat sanatos. Cu toate acestea, stresul cauzat de hipertensiunea arteriala este daunator pentru inima. De ce? Cercetatorii de la Centrul pentru Cercetare a Bolilor Cardiovasculare (DZHK) impreuna cu oamenii de stiinta de la Spitalul Universitar…

- Ape agitate in PSD! Mai exact, in ultimele doua zile au fost valuri valuri de mesaje ale liderilor PSD, mesaje care au curs și de o parte și de alta a taberelor create. Numitorul comun era acela al convocarii urgente a unui CExN, inaintea celui deja anunțat de la Iași din 29 ianuarie, in care sa se…

- Kinetoterapia o alternativa la analgezice sau chiar la bisturiu La Centrul de Sanatate Multifuncțional ”Sfantul Nectarie” Sector 6, ședințele de recuperare medicala prin kinetoterapie se adreseaza tuturor persoanelor pentru care sanatatea este importanta. Serviciile medicale existente in cadrul Centrului…

- Un teribil a avut loc, azi noapte, pe DN28, la iesire din localitatea Baltati, judetul iasi, catre Targu Frumos.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta, aseara, in jurul orelor 21.30, ca din cauza unei coliziuni frontale intre doua autoturisme, circulatia rutiera pe DN28…

- Invazia masinilor din ultimii ani polueaza si aerul din Municipiul resedinta de judet Vaslui, asa se face ca acum doua zile Vasluiul se afla prin orasele cu un nivel ridicat de poluare, de aceea a si primit calificativul “rau”. Asadar pe 8 ianuarie 2018 Vaslui si alte 20 de orase aveau calificativul…

- Restructurarea Guvernului mai are de asteptat pâna la finalul acestei luni. Liderii PSD si-au rezervat ceva timp pentru jocuri de culise pâna când se va decide care este noua formula a Executivului si, mai ales, daca acesta va mai fi condus de Mihai Tudose. Premierul…

- Scandalul panourilor anti-vaccinare din Brasov, Cluj si Iasi: Afisajele care promoveaza campanii de sanatate publica, verificate Directiile de sanatate publica vor controla toate panourile publicitare care promoveaza campanii de informare pe teme de sanatate publica, decizia venind dupa ce, la nivel…

- Directiile de sanatate publica vor verifica, incepand de joi, toate panourile publicitare care promoveaza campanii de informare pe teme de sanatate publica, dupa ce in unele orase au aparut panouri publicitare cu mesaje impotriva vaccinarii. Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, spune ca a cerut sanctionarea…

- Potrivit Agerpress, Secretarul de stat Raed Arafat a criticat montarea in Brasov, Iasi si Cluj, a panourilor publicitare privind siguranta vaccinurilor subliniind ca acestea reprezinta "atentat la sanatatea publica". Este un mesaj "fals si periculos care submineaza toate eforturile din ultimele luni…

- Secretarul de stat Raed Arafat spune pe pagina sa de facebook ca la Brasov, Cluj si Iasi au aparut panouri publicitare cu mesaje impotriva vaccinarii, care reprezinta "un atentat la sanatatea publica" si "submineaza toate eforturile din ultimele luni prin care se

- Secretarul de stat in MAI, Raed Arafat, scrie pe Facebook ca in Brasov, Iasi si Cluj au aparut panouri cu mesaje imporiva vaccinarii si considera ca acestea trebuie indepartate, deoarece reprezinta ”un atentat la sanatatea publica”.

- Arafat a postat pe Facebook o fotografie cu un astfel de panou publicitar, pe care se pot citi mesajele "Vaccinurile nu sunt sigure! Citeste prospectele! Informeaza-te! Cunoaste riscurile!". "Acest panou publicitar a aparut la Brasov acum doua zile. Panouri similare au aparut la Iasi si Cluj. Inteleg…

- In centrul municipiului Iasi, cu fata la bulevardul principal, Anastasie Panu, troneaza un "santier". Insa lucrari nu se mai fac de multi ani, iar locul a fost napadit in timp de gunoaie si buruieni. Iesenii par a se fi obisnuit cu zona care este exact langa Judecatorie, acolo unde se gasesc numeroase…

- Așadar, la intrebarea "Ce credeți ca s-a intamplat in cazul cuplului Maleon de la Iași?", oamenii au raspuns astfel: Dubla sinucidere 41,21% (3047) Crima urmata de sinucidere 58,68% (4338). Dupa cum puteți observa, parerile sunt imparțite: 58,68% dintre cititorii noștri care…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza care sunt, la aceasta ora, drumurile cu restricții/ inchise din țara noastra. Avand in vedere ca in prezent exista in vigoare 4 atentionari meteorologice de ceata densa pentru judetele Bacau, Iasi, Vaslui si Vrancea, polițiștii…

- In primul rand, Anda Maleon era foarte activa pe Facebook. Publica multe fotografii din vacanțele in care mergea, dadea check-in de la teatru și din alte locuri unde se ducea, mai scria cate un banc, dar niciodata nu posta poze in care sa apara cu soțul ei, profesorul Bogdan Maleon. Acest lucru putea…

- Drumuri, extinderea Tetarom si probleme cu inchiderea Pata Rat. Retrospectiva anului la consiliul județean Anul 2017 poate fi considerat un an al lucrarilor de reparatii si modernizare pe drumurile judetene ale Clujului. Drumurile judetene, o prioritate în 2017 Beneficiind de un credit…

- Trecem peste faptul ca ficiorul s-a angajat la vniversitatea condusa de taticutu bagat pe usa din dos, chestie despre care am scris noi aicea acuma cateva luni. Vrem doar sa spunem despre acest ficioras cateva chestiuni care ne-au scapat la vremea lor, si care capata acuma relevanta politico-economica.…

- Principesa Margareta a refuzat titulatura de Regina dupa moartea tatalui sau, Regele Mihai, fiind doar custodele coroanei, iar in indeplinirea atribuțiilor ii va fi alaturi soțul sau. Consortul Principesei Margareta, fostul actor Radu Duda, va primi de acum inainte titlul de „Alteta Sa Regala Principele…

- Un barbat pe care medicii il credeau inconstient s-a trezit brusc, s-a smuls din aparatele de la care era conectat si s-a aruncat pe geam, de la etajul 5 al Institutului de Boli Cardiovasculare din Iași, informeaza observator.tv. Vasluianul suferise o interventie medicala si era conectat la…

- Paradoxal este ca, deși Ovidiu Lipan Țandarica a renunțat la cetațenia romana cu mulți ani in urma, artistul nu doar ca performeaza pentru romani, dar a fost facut Cetațean de Onoare și Promoter al Turismului in Iași, orașul lui natal. In aceasta perioada, Ovidiu Lipan Țandarica nu are timp nici macar…

- Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Centrul de Cercetare și Conservare-Restaurare a Patrimoniului Cultural organizeaza, la Muzeul Național de Arta al Moldovei din Chișinau, expoziția “Veșmintele liturgice ale Sfantului Gavriil Banulescu-Bodoni salvate prin conservare-restaurare”. In cadrul acestui…

- In discursul tinut cu ocazia acordarii titlului de Doctor Honoris Causa al Universitatii „Al. I. Cuza” din Iasi, filosoful Andrei Plesu a vorbit despre rupturile la nivelul spatiului european.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza, la aceasta ora, care sunt drumurile inchise și cele cu restricții in trafic. Așadar, șoferi, nu ignorați anunțul polițiștilor și recomandarile acestora!

- Peste 20 de polițiști din cadrul IPJ Hunedoara au donat sange la Centrul de Transfuzii Județean din Deva, pentru a-și ajuta colegul ranit intr-o misiune la Suceava. Agentul ranit facea parte dintr-o echipa coordonata de politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Suceava care…

- Pe langa cei doi bebelusi care au decedat la Maternitatea „Cuza Voda" in cursul saptamanii trecute, despre care „Ziarul de Iasi" a relatat ieri in exclusivitate", in Centrul de Terapie Intensiva Neonatala mai sunt alti doi bebelusi infectati cu Klebsiella, insa care au fost izolati, luandu-se masurile…

- Doi nou-nascuti au murit in secția de Terapie Intensiva a maternitații Cuza Voda din Iași. Prof. dr. Maria Stamatin, care coordoneaza Centrul de Terapie Intensiva Neonatala a maternitatii, a spus ca, cel mai probabil, bacteria cu care au f...

- Primul transplant de rinichi realizat la Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon” din Iași intre gemeni (donator – primitor) a fost realizat zilele acestea, fiind o premiera pentru Centrul de Transplant Renal. Transplant de rinichi intre gemeni dintr-o familie cu 18 copii realizat la Iași. Povestea celor doi…

- Dupa o interventie chirurgicala de patru ore, medicii de la Spitalul „Dr. C. I. Parhon” Iasi, Centrul de Transplant Renal, au incheiat o operatie in premiera: „primul transplant de la donator viu frate geaman“.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza care sunt, la aceasta ora, drumurile cu probleme și unde sunt zonele cu circulație blocata sau ingreuntata din țara. Așadar, șoferi, mare atenție!

- Candidatii admisi la rezidentiat isi aleg posturile la Cluj Candidații admiși la examenul de rezidențiat iși aleg posturile in specialitatea pentru care au optat duminica și luni, a informat Ministerului Sanatații. Alegerea posturilor în specialitate și a centrelor de pregatire se…

- Intr-o perioada in care parca toata lumea dezbate probleme din justiție, o cercetare sociologica arata ca alte domenii sunt considerate de romani prioritare cand vine vorba de reforme.Potrivit unui sondaj realizat la nivel national de Centrul de Sociologie Urbana si Regionala - CURS, in luna…

- Oamenii doresc sa investeasca in solutii rezistente, durabile si cat mai eficiente. Avand in vedere ca orice investitie presupune costuri tot mai ridicate, garantia devine un aspect extrem de important. Acest lucru este valabil si in cazul sistemelor de incalzire, care presupun costuri de investitie…

- Specialistii de la Centrul de recuperare EIS MED vorbesc despre indicatiile terapiei cu oxigen hiperbaric si despre cazurile tratate cu succes la Iasi cu ajutorul acestei metode de tratare, refacere si recuperare. O prima cauza in aparitia cancerului o reprezinta oxigenarea insuficienta Mediul in care…

- Cum se face corect manevra Heimlich. Doctorul Henry Heimlich a introdus aceasta manvera inca din 1974, dar a aplicat-o prima data abia acum, in zilele noastre , la 96 de ani, salvand viata unei femei de 87 de ani, Patty Ris, care se ineca cu o bucata de hamburger la un camin de batrani din Cincinnati.…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a vizitat vineri, 17 noiembrie, imobilul detinut de M.Ap.N. in Centrul istoric al orasului Baile Herculane, in vederea evaluarii si identificarii solutiilor tehnice care sa permita reabilitarea cladirii si reintroducerea ei in sistemul medical militar.

- La concursul pentru admiterea in rezidentiat in domeniile medicina, medicina dentara si farmacie, care va fi organizat duminica in centrele universitare din Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Targu-Mures si Timisoara, s-au inscris 6.817 de candidați pe 3.524 de locuri. Cunoscutul medic oftalmolog…

- Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, a declarat vineri ca MApN va avea, in doi ani, o noua baza pentru recuperarea militarilor raniți in teatrele de operații, prin reabilitarea și reintroducerea in sistemul medical militar a unui imobil din stațiunea Baile Herculane. Ministrul Apararii…

- Acordarea dobanzilor se va face insa in aceleași limite de timp stabilite pentru restituirea taxelor. Vorbim deja de cateva luni de posibilitatea de a cere inapoi de la stat banii platiți in trecut pentru taxa speciala pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa…

- Asociatia „Centrul de Promovare Turistica” Iasi impreuna cu Primaria Comunei Tarcau, jud.Neamț și Fam.Dana și Vlad Budai (Schitu Tarcau-jud.Neamț) – anunta ca sambata 18 noiembrie 2017, ora 12.00, va avea loc deschiderea oficiala a expoziției de obiecte tradiționale și vintage din Turnul Golia-etaj…

- Cursul de formare „pentru responsabilii parohiali ai sectorului tineri" sunt programate pentru perioada 17 - 19 noiembrie, la Centrul „Gaudium et Spes" din Traian, judetul Neamt. „Sunt invitati sa participe responsabilii parohiali ai sectorului tineri. Cursul are menirea de a contribui la formarea responsabililor…

- Sanatatea este o comoara pe care incercam sa o prețuim cat de bine putem. Insa, nu totul depinde de noi. Oricat vrem sa ne protejam sanatatea, nu intotdeauna reușim. Atunci cand sistemul nostru imunitar slabește, organismul nostru nu mai are putere sa lupte, iar bolile pun stapanire pe acesta. Din acest…

- Cancerul de san este un diagnostic grav, care afecteaza anul aproximativ 8.000 de femei din toata țara. De cele mai multe ori, tratamentul include pe langa chimioterapie și radioterapie, și mastectomia, o intervenție chirurgicala marcanta atat pentru trup, cat și pentru suflet. Insa chiar și așa, tratamentul…

- O comemorare a incendiului din clubul Colectiv a fost organizata pe Bulevardul Eroilor și au ascultat ultima piesa cântata înainte ca flacarile sa cuprinda cladirea și zeci de persoane sa își piarda viața. Oamenii adunați în centrul Clujului au fredonat versurile piesei „The…

- Mihai Margineanu pleaca in cel mai dichisit turneu al sau, și, ca sa nu-i fie dor de satul și intriga din ”Las Fierbinți”, ia cu el toate temele pe care le-a facut pentru popularul serial de televiziune. La sfarșitul lunii, Ardiles și trupa sa duc atmosfera din Las Fierbinți intr-un turneu de sali,…

- Guvernul pastreaza ca prioritati Sanatatea, Educatia si Infrastructura, a declarat premierul Mihai Tudose, marti, la Palatul Victoria, la semnarea contractului de finantare pentru modernizarea si reabilitarea Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii 'Sfanta Maria' Iasi.