- Barbatul, in varsta de 52 de ani, a facut o reactie alergica la piscatura si a avut nevoie de interventie medicala imediata pentru a-si reveni. Dupa ce a primit tratament la fata locului, ieseanul a fost adus la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" pentru mai multe investigatii.…

- Un tanar de 26 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat ca ar fi furat mai multe sume de bani din borseta unui barbat care participa la o cununie religioasa, intr-o biserica. "Joi, politistii Capitalei au retinut un tanar in varsta de 26 de ani, banuit de savarsirea…

- Emme, fiica lui Jennifer Lopez și a lui Marc Anthony, a moștenit talentul parinților, iar mama ei spune ca o va susține in totalitate daca decide sa urmeze o cariera muzicala. Emme și fratele ei geaman, Max, s-au nascut in februarie 2008, iar Jennifer Lopez spune ca fetița a inceput sa cante cand era…

- Acces Direct. Ii datoreaza mamei sale tot, iar azi, Maria Ghinea ii spune multumesc, in fata romanilor, femeii care a adus-o pe lume, celei care a facut sacrifii pentru ea, care a respirat durere, atunci cand fiica ei a fost impuscata și care inca mai munceste pamantul, pentru ea!

- Aceasta a fost vazuta de un cunoscut, care a sunat la 112 si a anuntat ca tanara alearga fara haine pe strada Stefan cel Mare. Un echipaj de politie si un echipaj de prim ajutor au mers in cautarea sa si au reusit sa o prinda, dupa ceva vreme, in scara unui bloc. Pentru ca avea un comportament foarte…

- In ultimele zile s-a dublat numarul persoanelor care au avut nevoie de ingrijire medicala dupa ce au fost intepate de capuse, spun medicii de la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi. Daca, pana in urma cu ceva vreme, aproximativ patru-cinci oameni ajungeau, in medie,…

- Cel ranit a fost adus la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" si transferat apoi, in urma investigatiilor, la Spitalul de Pneumoftiziologie. „Pacientul in varsta de 46 de ani a ajuns in UPU dupa un incident violent. Acesta prezenta o plaga injunghiata in zona toracelui si…

- Șeful Secției Anestezie-Terapie Intensiva a Spitalului de Obstetrica-Ginecologie din Ploiești, dr. Dumitru Ilie, originar din Sangeru, unul dintre cei mai apreciați medici ai Maternitații Ploiești, s-a stins din viața, in Joia Mare, la numai 58 de ani. Absolvent al Facultații de Medicina și Farmacie…