- Potrivit datelor centralizate de specialisti, 9 din 10 elevi au baut alcool cel putin o data, iar unii chiar s-au drogat. In plus, mai mult de jumatate dintre tineri se apuca de fumat inainte sa...

- Ficatul este cel mai mare organ din corpul uman, indeplinește peste 500 de funcții și este capabil de regenerare. Principalul sau rol este filtrarea și sortarea substanțelor toxice, prin urmare detoxifierea sa devine obligatorie, cu atat mai mult cu cat suntem expuși zilnic la poluare, iar alimentația…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca l-a desemnat pe Mihai Fifor, actualul ministru al Apararii, sa exercite interimar functia de prim-ministru al României, în urma demisiei lui Mihai Tudose. El a aratat ca situatia în care s-a ajuns îl nemultumeste profund…

- Varietatea alimentelor si cumpatarea in consum sunt lucrurile pe care trebuie sa le avem permanent in vedere daca vrem sa ne mentinem sanatosi. Pe langa acestea, mai conteaza si anumite deprinderi pe care le avem, legate de felul in care procuram si pregatim hrana.

- Minerii de Bitcoin si alte criptomonede ar putea avea nevoie anul acesta de 140 TWh de energie pentru a alimenta foamea pe care aceste instrumente financiare au starnit-o la nivel global. Nivelul este de peste doua ori mai mare fata de consumul annual de energie al Romaniei. “Energia necesara…

- "Declarațiile premierului Mihai Tudose din cadrul emisiunii Jocuri de Putere sunt profund iresponsabile, nedemne pentru poziția sa. Prin mesajul sau primitiv, caracteristic evului mediu, primul ministru a jignit profund și a amenințat nevoalat comunitatea maghiara din Secuime. Domnia sa poate sa…

- Chiar daca suntem la inceputul lunii ianuarie, in pietele din Targu Jiu putem gasi legume proaspete. Salata, ceapa verde, ridichi sau spanac au fost aduse pe tarabe direct din solarii. Vremea calda a fost de partea producatorilor si...

- Dieta de detoxifiere este foarte eficienta daca actionezi pe doua planuri. In primul rand sa renunti la anumiti factori perturbatori, cu mare grad de toxicitate pentru organism. Totodata, sa introduci in alimentatie o serie de aliati cu rol in accelerarea eliminarii reziduurilor.

- Iti oferim cele mai importante secrete inaintea masei copioase de Anul Nou. Ce trebuie sa mananci pentru a nu avea probleme de sanatate? Nu-i suficient sa citesti eticheta unui produs alimentar pentru a vedea daca ca este natural si sanatos – trebuie sa stii cateva lucruri simple si sa tii cont de…

- Probleme cu digestia avem cu toții. Fie pentru ca mancam in graba, ce nu trebuie sau mai mult decat este necesar. Iata cum sa ai o digestie ușoara. Daca vei ține cont de trucurile noastre te vei simți bine. Sunt anumite alimente care ne pot facilita digestia. Mananca, deci: Multe legume. Aceste alimente…

- Premierul Mihai Tudose a transmis, joi, un mesaj la 28 de ani de la Revolutie, în care si-a exprimat respectul profund fata de românii care au platit cu viata în decembrie 1989 pentru libertate si democratie. "Omagiul meu si profund respect românilor care au platit cu viata…

- Ingrediente Cosulete din legume in aspic cu surimi aromatizat cu lamaie 200 g amestec de legume, dupa preferinta, un plic de gelatina(10 g) o lingurita de legume deshidrate, sare, Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a criticat, duminica, bugetul pentru anul 2018, afirmand ca acesta nu creste salariile si pensiile romanilor si ca dezbaterile parlamentare care vor avea loc saptamana viitoare ar trebui sa fie dedicate legii bugetului de stat, nu si legilor justitiei. “Este…

- Nu exista cadou mai frumos pentru papilele noastre gustative decat un desert. Indiferent daca suntem suparati sau veseli, un desert bun ne face ziua mai blanda. Totusi, zaharul adaugat se gaseste si acolo unde nu ne-am astepta: cum ar fi sosuri, conserve, muraturi etc. De aceea, este bine sa controlan…

- Orele pierdute lipit de un scaun in fata unui calculator pot avea efecte novice pe termen lung. E greu ca un om foarte activ si implicat la locul de munca sa isi faca timp si pentru alte lucruri, dar atunci cand sanatatea este la mijloc, prioritatile, oricare ar fi ele, trebuie sa se schimbe. Potrivit…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a criticat marti bugetul pentru 2018 propus de Guvernul Tudose si a solicitat coalitiei majoritare aprobarea principalelor amendamente depuse de parlamentarii liberali, printre care renuntarea la trecerea contributiilor de la angajator la angajat, repartizarea…

- Stilul de viața vegetarian este intens dezbatut de nutriționiști, dar efectele sunt foarte bune. 1. Vei slabiPersoanele care renunta la carne pot slabi pana la 5 kilograme. Pe langa asta, ei nu trebuie sa isi numere caloriile. Dieta ta bazata pe legume iti va…

- Deputatul PSD Petre Florin Manole a depus azi in Parlament un proiect de lege care „persoanele dependente pot consuma supravegheat droguri intr-un mediu sigur“, numit camera de consiliere, in prezenta unei echipe de specialisti. De la ora 14.00, Petre Florin Manole, va explica, la Adevarul Live, ce…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, s-a declarat profund intristat de moartea Regelui Mihai. Acesta a sublinat ca Regele a luptat o Romanie intreaga, democratica si europeana.

- Deputatul Petre Florin Manole, secretar al Comisiei pentru Drepturile Omului, a publicat pe pagina sa de Facebook Harta locurilor unde se consuma droguri in București. El a identificat 63 de locuri

- Deliciosul elixir iti poate scadea riscul de melanom, cea mai ucigatoare forma de cancer de piele, sugereaza un studiu realizat la National Cancer Institute. Timp de 10 ani, oamenii de stiinta au urmarit obiceiurile de consum de cafea si ratele de cancer de piele pentru 450.000 de adulti cu…

- Aceasta bautura accelereaza metabolismul, detoxifiaza organismul si curata corpul de depozitele de grasimi, scrie secretele.com. Citeste si A fost aleasa cea mai buna dieta de slabit a anului 2017 Vezi mai jos cum sa o prepari! Ingrediente necesare: 1 cana suc de rosii;…

- Cojile de fructe si de legume care ajung altfel la coșul de gunoi au fost folosite de cercetatorii clujeni pentru a crea o bautura racoritoare folositoare în tratamentul bolilor digestive. Coji și pulpe de mar și morcov au fost în prealabil uscate și macinate…

- Senatorul PSD Șerban Nicolae a reacționat furibund în urma comunicatului transmis de Departamentul de Stat în privința pachetului de legi pregatit de alianța de guvernare PSD-ALDE care ar modifica.

- Senatorul PSD Șerban Nicolae considera mesajul Departamentului de Stat al SUA drept unul „profund ofensator” și lanseaza un atac la ambasadorul american Hans Klemm, pe care il catalogheaza drept „funcționar complet nociv”.

- Prețul energiei electrice pe bursa a explodat parca pentru a-l contrazice pe ministrul de resort, Toma Petcu, care declara saptamana trecuta, pe 16 noiembrie, ca energia electrica nu se va mai scumpi pana la finele acestui an, ci, dimpotriva, ANRE ar putea face o ajustare negativa, intrucat ultima scumpire…

- Un TIR incarcat cu fructe și legume s-a rasturnat, aseara, pe marginea DN2, la Balcauți, dupa ce șoferul a pierdut controlul asupra direcției de mers, intr-o curba semnalizata corespunzator. La volan se afla un cetațean turc, in virsta de 63 de ani. Conducatorul auto a suferit leziuni ușoare, iar TIR-ul…

- Cu cat vei fi mai disciplinat și nu te vei abate de la țelul tau, și anume o silueta frumoasa și sanatoasa, vei observa cum cuvantul dieta se va transforma intr-un stil de viața. Nu trebuie sa faci abuz de nimic, insa ar fi recomandat ca in alimentația ta sa predomine legumele. Cand…

- Aprobarea proiectului de lege pentru realizarea "Capabilitatii de aparare aeriana cu baza la sol" aferenta programului de inzestrare esential "Sistem de rachete sol-aer cu bataie mare (HSAM)" muta Romania intr-un alt nivel de dotare militara, a declarat marti presedintele Camerei Deputatilor, Liviu…

- Cat de sanatoase sunt muraturile? Pentru a ne intari si proteja sistemul imunitar, dar si pentru a preveni o multime de afectiuni, muraturile sunt un remediu natural cu veritabile beneficii pentru sanatate.A

- “O alta societate din subordinea CJ Alba care consuma aproape cat produce (profitul la nivelul anului 2017 este de 7500 lei!).Cei 7 angajați, dintre care 2 directori,au un venit lunar ce depașește 3000 lei! Parcul Industrial Cugir – societate comerciala la care Consiliul Județean Alba este acționar…

- Liderul interimar PSD Timiș, Calin Dobra, susține ca in ultima vreme au aparut tot felul de „dezinformari” privind modalitatea in care CJ Timiș a ales ca locație Tomnatic pentru construirea acestui centru de legume-fructe, in detrimentul Lovrinului. El a precizat ca instituția pe care o conduce…

- De asemenea, sunt propuse unele modificari asupra Legii nr. 682/2002 privind protectia martorilor, Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator si a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul…

- Inchisoare pentru șoferii care consuma alcool sau alte substante psihoactive dupa producerea unui accident cu victime Guvernul a aprobat miercuri un proiect de lege privind modificarea Codului Penal si Codului de Procedura Penala. Printre altele, Guvernul propune introducerea unei noi infractiuni in…

- Ei bine, exista o dieta care funcționeaza fara sport și poți pierde chiar 15 kilograme intr-o luna daca chiar iți dorești acest lucru și o urmezi cum trebuie, scrie estisuperba.ro. Aceasta dieta se numește dieta disociata. Citeste si Lidia Fecioru a slabit 30 de kilograme in sapte luni: M-am…

- Potrivit Institutului National de Statistica, majorari importante de pret s-au inregistrat luna trecuta la combustibili si energie electrica, unde tariful a crescut cu peste 3 pana la aproape 7 procente, dar si la unt, oua, fructe si legume, unde scumpirea a fost de peste 4%.

- Recentul pachet de legi din „Involuția fiscala”, propus de guvernul PSD-ALDE, reprezinta un act profund neconstituțional, dar și profund incorect, transmite deputatul PNL de Alba, Florin Roman. Acesta mai spune ca este de fapt un furt din buzunarul fiecarui roman care muncește cinstit și sunt lovite…

- Prunele uscate au un gust dulce și sunt bogate in nutrienți. Ca și alte fructe uscate, acestea pot fi gasite pe toata perioada anului. Conțin: vitamina A, C și grupul B, fibre, potasiu, cupru, calciu, magneziu, seleniu, fier și puține calorii.

- Un barbat din judetul Constanta a fost depistat de politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Ialomita, duminica, 05 noiembrie a.c., in timp ce incerca sa comercializeze peste 3 tone de legume.Politistii ialomiteni au fost prezenti la datorie si au actionat pentru mentinerea unui climat…

- Ce este rosia, un fruct sau o leguma? Despre unul dintre cele mai importante “alimente” ale verii unii spun ca este este un fruct, in timp ce majoritatea consuma rosiile ca legume. Oamenii de stiinta considera fructele ca fiind acele parti ale unei plante care fac seminte.

- A publicat peste 150 de carti si este recunoscut pentru succesul inregistrat in cadrul miilor de conferinte pe teme de sanatate. Dr. Shigeaki Hinohara, expert in longevitate a lasat in urma cele mai importante reguli care l-au ajutat sa traiasca 105 ani.

- Iata cele mai bune 5 alimente pentru copii, cu care este bine sa-i obisnuiesti pe cei mici, astfel incat sa le oferi toate vitaminele si nutrientii de care au nevoie. 1. Oua Ouale sunt o sursa buna de calciu si proteine, care ii vor spori imunitatea. Organismul are nevoie de proteine in perioada…

- Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER) spune ca "afirmatiile facute in spatiul public referitoare la aspecte ale istoriei recente" jignesc profund memoria unor oameni care, in conditiile instaurarii prin forta si minciuna a regimului comunist, au…

- Clipe triste pentru Andreea Berecleanu! La mai bine de o luna de cand tatal ei s-a stins din viata, prezentatoarea TV a avut parte de un moment emotionant din partea mamei sale. Cea care i-a dat viata a preluat "rolul" tatalui, lucru ce a facut-o pe vedeta sa planga.

- Aceste fructe și legume de toamna te vor ajuta sa scapi de kilogramele in plus, dar și sa ții la distanța foamea, fara grija caloriilor. In plus, au un gust foarte bun, multe fibre și carbohidrați de calitate, care nu pun in pericol silueta. Afla in cele ce urmeaza care sunt cele mai bune fructe și…

- Autovehiculele de tip hibrid, considerate ''prietenoase cu mediul'', produc de patru ori mai mult dioxid de carbon (CO2) in comparatie cu specificatiile producatorilor, se arata intr-un raport australian citat de Xinhua.

- Pacientilor ar trebui sa li se prescrie mai multa odihna in loc de antibiotice, potrivit oficialilor din domeniul sanatatii din Marea Britanie, scrie BBC.Public Health England (PHE) a transmis ca o cincime dintre retetele cu antibiotice nu sunt necesare iar multe dintre afectiuni se pot vindeca…