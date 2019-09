Cele mai recente contracte. Iaşul conduce în topul Programului Operaţional Regional In topul regional conduce Iasul (129 proiecte - 1,3 miliarde lei), judet urmat de Bacau (125 proiecte - 833 milioane lei), Suceava (135 proiecte - 828 milioane lei), Neamt (78 proiecte - 663 milioane lei), Botosani (46 proiecte - 561 milioane lei) si Vaslui (392 milioane lei). Dintre cele 547 de proiecte, 119 au fost finalizate deja, 416 sunt in implementare, iar in 12 cazuri contractele au fost reziliate. Proiectele care au pierdut finantarea europeana erau initiative ale u (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

