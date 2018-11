Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii (SUA) reintroduc luni sanctiunile impotriva sectoarelor petrolier si financiar care au fost ridicare in timpul fostului presedinte american Barack Obama, dupa ce in luna mai actualul lider de la Casa Alba, Donald Trump, a anuntat retragerea SUA din acordul international privind…

- Autoritatile americane au interceptat dispozitive destinate Casei Albe, fostului presedinte Barack Obama si rivalei democrate infrante de Donald Trump in alegerile prezidentiale din 2016 Hillary Clinton, relateaza CNN.Un pachet suspect continand un dispozitiv exploziv improvizat intr-o teava…

- Prima Doamna a Americii, Melania Trump, a plecat luni intr-un turneu in Africa, ce o va conduce in Ghana, Malawi, Kenya si Egipt, calatorie in care nu va fi insotita de sotul sau, presedintele Donald Trump, relateaza AFP. O Prima Doamna care calatoreste in strainatate fara presedinte nu este un fapt…

- Washington, 21 sep/Agerpres/ - Musulmanii uiguri inchisi in China "sunt supusi unei indoctrinari politice stricte si altor abuzuri oribile", a denuntat vineri secretarul de stat american, Mike Pompeo, citat de AFP. "Sute de mii, poate milioane de uiguri sunt inchisi impotriva vointei lor in asa-zisele…

- Oficialitatile americane din domeniul informatiilor se asteapta la o escaladare a atacurilor informatice inaintea alegerilor legislative care vor avea loc in Statele Unite in 6 noiembrie. Consilierul pentru securitate nationala al presedintiei SUA, John Bolton, a anuntat ca noua strategie…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat marti China ca ''incearca sa influenteze'' alegerile din Statele Unite ale Americii prin sanctiunile sale comerciale, dupa ce Beijingul a anuntat ''represalii'' la noile tarife vamale indicate luni de Washington, intr-o noua escaladare a

- Iranul va depasi problemele create de noile sanctiuni americane, a declarat marti presedintele Hassan Rouhani, in cursul unei sedinte a parlamentului de la Teheran, angajandu-se ca guvernul sau va invinge orice 'complot al Statelor Unite ale Americii impotriva Republicii Islamice', transmite Reuters. …