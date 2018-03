Stiri pe aceeasi tema

- Unele dintre cele mai talentate și cunoscute actrițe din teatru și film din Romania, printre care Dana Rogoz, Ana Ularu, Ioana Blaj, Ioana Flora s-au transformat, pentru o seara, in modele de podium pentru prezentarea noii colecții de incalțaminte semnata de Mihaela Glavan. Actrițele s-au transformat…

- Producatorul chinez OPPO pregateste lansarea noului sau model de top, F7, despre care am aflat cateva detalii mai mult sau mai putin oficiale in trecut. Se pare insa ca reprezentantii companiei nu mai au rabdare pana la momentul dezvaluirii oficiale, publicand pe retelele de socializare mai multe imagini…

- Luni, 12 martie 2018, a fost lansat noul cadru instituțional al inițiativei Parteneriatul Estic (PAE), la Bruxelles, in prezența oficialilor de rang inalt din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina și Statele Membre ale UE.

- Fortele aerospatiale ale Rusiei au anuntat, duminica, testarea cu succes a noii rachete balistice hipersonice, despre care presedintele rus Vladimir Putin a precizat ca este imuna în fata sistemelor de aparare antiracheta din lume, relateaza site-ul agentiei Sputnik. „Un…

- Apropiatii vedetei au confirmat faptul ca Doina este internata, scrie click.ro. Ba mai mult, aceasta a lipsit si de la lansarea cartii lui Octavian Ursulescu, din cauza unor probleme. "Doina nu a putut ajunge luni la eveniment, pentru ca este foarte racita, m-a anuntat cu putin timp inainte", a povestit…

- Lansarea biografiei lui Titus Munteanu, initiatorul acestui proiect de televiziune, a prilejuit marea reuniune. Uite cine a raspuns invitatiei. „Scoala Vedetelor” a fost unul dintre cele mai de succes proiecte ale Televiziunii Romane, fiind gandit ca un talent show mai inainte ca „Vocea Romaniei” sau…

- Schimbare de planuri la BMW: noul Z4 nu va mai fi lansat in martie la Geneva, ci in vara acestui an in cadrul unui eveniment dedicat, inainte de prezentarea de la Salonul Auto de la Paris. 0 0 0 0 0 0

- Lidia Buble, in lacrimi dupa lansarea celei mai recente piese, „Sarut mana, mama”, care a avut un succes incredibil la doar cateva ore dupa lansare. Vedeta a povestit in direct la Kanal D, ce a determinat-o sa compuna aceasta piesa. Cantareața a facut mai multe dezvaluiri neașteptate despre viața ei.…

- Studioul Question, cunoscut doar pentru excelentul The Magic Circle, un First Person Adventure unde jucatorii erau blocați in diverse jocuri video cu scopul de a le repara intr-un mix excelent de narativa și gameplay, a dezvaluit astazi The Blackout Club. The Blackout Club va fi un titlu 4-player…

- Planul Allview este ca din aceasta toamna romanii sa poata face cumparaturi sau sa comande pizza sau un taxi prin comenzile vocale transmise in limba romana asistentului vocal AVI. Compania din Brasov, care a scazut in 2017 puternic pe piata smartphone-urilor pe fondul competitiei dure cu multinationalele,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca proiectul Centenar va fi lansat de Guvern la jumatatea lunii martie si a subliniat, intr-un interviu acordat marti la TVR Moldova si difuzat de TVR 1, ca este important ca Romania si Republica Moldova sa aiba cat mai multe proiecte comune pentru a marca cei…

- Primul serial online creat de WOAH pentru a fi urmarit pe telefonul mobil s-a lansat pe 14 februarie si in Romania. Episoadele 1 si 2 sunt deja disponibile. Lansarea SEEN a fost si ea o premiera: intr-un eveniment exclusiv online, vloggeri si...

- Racheta Falcon 9 de la SpaceX a pus pe orbita doi sateliti de inernet din cadrul proiectului Starlink, alaturi de o nava spaniola de observatie a Pamantului. Falcon 9 trebuia sa decoleze initial pe 17 februarie, dar misiunea a fost amanata pentru 22 februarie, din motive tehnice si de vreme.…

- Aylin Cadir, primele declarații despre sarcinile pierdute.Artista are acum doi copii, Pavel, in varsta de 2 ani jumatate si Amza, de doar 3 luni, insa in urma cu ceva timp, interpreta și soțul ei, Traian Paicu au trecut prin momente grele. „Eu la nunta imi inchipuiam ca o sa am o fetita si un baiat,…

- Skoda va prezenta in cadrul Salonului Auto de la Geneva noua versiunea de top a SUV-ului Kodiaq - Laurin&Klement. Linia de echipare L&K este denumita dupa fondatorii companiei - Laurin si Klement. Designul al acestui model se datoreaza, printre altele, grilei cromate a radiatorului, jantelor…

- IMAGINILE CU NOUA MAȘINA A CELOR DE LA MERCEDES AU CIRCULAT PE INTERNET CU MAI BINE DE DOUA ORE INAINTE DE LANSAREA OFICIALA, PROGRAMATA PENTRU ORELE 14:10 IN ROMANIA. Monopostul 2018 al celor de la Mercedes a ieșit pe circuit la Silverstone joi inainte de pranz, avand programata lansarea oficiala…

- Agentia MRA Models incepe caravana de preselectii pentru fete si baieti care au potential de modele internationale. Caravana va ajunge in Galati sambata, 24 februarie 2018, ora 12:00, la Centrul de Afaceri Dunarea. Potrivit agentiei, criteriile si conditiile de participare sunt urmatoarele: fete peste…

- Prin compararea rezultatului unei scanari a fundului de ochi cu o vasta baza de date, AI-ul poate depista pacientii care prezinta risc sau au suferit deja accidente cardiace, tehnica bazandu-se pe ample cercetari in domeniu. Prin scanarea fundului de ochi, care este populat de numeroase vase sange,…

- AGRILID ACTIV S.R.L., in calitate de Beneficiar, implementeaza proiectul „ACHIZIȚIE DE ECHIPAMENTE IN CADRUL SC AGRILID ACTIV SRL”, cod SMIS 104054, finanțat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 2: ”Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea…

- Partidul Uniunea Salvați Romania (USR) a lansat astazi un grup de inițiativa intitulat ,,Fara penali in funcții publice”, in prezența unor personalitați precum filosofii Mihai Șora și Gabriel Liiceanu . Demersul urmarește schimbarea Constituției, astfel incat cei cu o condamnare definitiva sa nu mai…

- Rusia nu pierde niciun prilej de a-și arata mușchii. Ministerul Apararii de la Moscova a publicat un video cu testarea unui nou sistem de aparare aeriana. Lansarea a avut loc de pe poligonul Sary Shagan din Kazahstan.

- Conform proiectului SpaceX, mașina electrica se va deplasa spre Marte pe orbita heliocentrica. Racheta a fost lansata marți de la centrul spațial din Florida, la 22.45 (ora Moldovei). Dupa lansare, doua acceleratoare laterale ale noii rachete „Falcon Heavy" au aterizat concomitent…

- Ce a spus Elon Musk dupa lansarea Falcon Heavy. Șeful Space X, Elon Musk, spune ca iși dorește sa vada ”o noua cursa spațiala”, dupa ce compania sa a testat cu succes racheta Falcon Heavy. Totodata, pe YouTube a fost publicat un timelapse cu mașina Tesla transportata in spațiu de racheta Falcon Heavy…

- Elon Musk a anunțat ca cea mai puternica racheta din lume, Falcon Heavy este gata de lansare la Centrul Spațial Kennedy. Potrivit miliardarului american, lansarea este programata sa aiba loc marți seara la 20.30 (ora Romaniei), scrie BBC News. Falcon Heavy este cea mai puternica racheta din lume, fiind…

- Un nou eveniment important urmeaza sa aiba loc in compania SpaceX. Marți, la ora 18:30 GMT, urmeaza sa fie lansata Racheta Falcon. La bordul rachetei nu va exista echipaj uman, insa va fi plasata o mașina electrica Tesla Roadster creata chiar de Elon Musk, fondatorul SpaceX și Tesla. …

- Cel putin sapte militari turci au murit in ultimele 24 de ore in cursul ofensivei Ankarei impotriva kurzilor din regiunea siriana Afrin, aceasta fiind cea mai sangeroasa zi pentru armata turca de la lansarea ofensivei, informeaza site-ul postului BBC News.

- Samsung lucreaza de multi ani la un telefon pliabil, dar este prima oara cand existenta sa a fost confirmata intr-un set oficial de declaratii. In orice caz, acesta este unui dintre proiectele de lunga durata a celor de la Samsung si unul pentru care au fost deja obtinute foarte multe patente. Din pacate,…

- Brother, anunta lansarea în România a unei noi generatii de echipamente laser monocrom. Seria L2000 reprezinta o continuare a gamei de succes destinata birourilor mici și medii si este alcatuita din 3 echipamentele multifuncționale cu funcții de imprimare, copiere, scanare și…

- Duminica, 4 februarie, de la ora 18:00, la Ateneul din Iasi (Str. Ion Creanga, nr. 14), va avea lansarea romanului Soldatii. Poveste din Ferentari, aparut la Polirom in trei editii (2013, in „Ego. Proza”; 2014, in „Top 10+”; 2017, in editie limitata) si distins cu Premiul revistei Observator cultural…

- Ștefan Banica da viața unui nou personaj fascinant din galeria dramaturgului Neil Simon, Jake, singurul rol masculin din spectacolul „Jake și femeile lui”. Piesa este regizata de Claudiu Goga, iar din distribuție fac parte Carmen Tanase, Anca Dumitra, Andreea Vasile, Luminița Erga, Ada Galeș, Diana…

- Lansarea luni, 29 ianuarie, in Carturești Luni, 29 ianuarie, de la ora 18:00 la Carturești Verona – Ceainarie are loc lansarea volumelor trilingve (germana, engleza, romana) publicate de Editura Kettler, Germania, in parteneriat cu Institutul Cultural Roman. Inițiatoarea și coordonatoarea acestor serii…

- T-Mobile, actionar majoritar al Deutsche Telekom, cu 64% din actiuni, a incheiat oficial achizitia companiei Layer3 TV si a angajat o noua echipa de productie care sa lucreze la lansarea unui serviciu de televiziune online, potrivit AndroidCentral. La mijlocul lunii decembrie, T-Mobile a luat…

- Marți, 23 ianuarie, la ora 16.00, la Muzeul Colecțiilor de Arta din Calea Victoriei nr. 111, va avea loc conferinta „Creația iconografica a lui George Lowendal și sursele sale ruse”, susținuta de drd. Cristina Cojocaru.

- Programata inițial sa aiba loc in luna decembrie, lansarea revistei de arta, cultura și civilizație „Reflex“ nr.7 – 12 (202 – 2017)/ iulie – decembrie 2017 a avut loc in ianuarie, sub motto-ul publicației, rostit solemn de redactorul șef, poetul Octavian Doclin: „…și ține-te de Banat“…

- Turcia a lansat o operatiune militara terestra impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG) in regiunea Afrin, din nordul Siriei, a declarat sambata presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, o actiune privita cu ingrijorare de Washington, relateaza AFP si Reuters. "Operatiunea…

- Televiziunea publica japoneza NHK a publicat din greșeala o alerta privind lansarea unei rachete nord-coreene. Oamenii erau indemnați sa se adaposteasca, deoarece Phenianul a lansat o noua racheta. Eroarea a fost remediata dupa cateva minute, scrie realitatea.net.

- „Jerta de seara”, volum cuprinzand 200 de eseuri teologice, istorice, politice și culturale ale parintelui Ioan Tamaș Delavalcele, va fi lansat astazi, la Sfantu Gheorghe, de Ziua Culturii Naționale. Lansarea va avea loc in cadrul conferinței tema „Mihai Eminescu și idealul Unirii”, derulata la Centrul…

- Indragita actrița și prezentatoare tv Alina Pușcaș imbraca din nou rochia de mireasa și face o nunta cu mare fast, de data aceasta in cadrul celui mai așteptat serial, ”Fructul Oprit”, care are marea premiera, luni, de la ora 20.00, la Antena 1.

- Prototipul Audi-ului Q8 a fost surprins necamuflat de catre mai multi fotografi spion. Lansarea oficiala a ravnitului model de la Audi va avea loc in decursul anului 2018, dar pana atunci, deja face furori printre fanii care reusesc imortalizarea momentului pe timpul efectuarii ultimelor retusuri.…

- Compania Prestige Tours International, parte din consortiul turc CalyGroup, a lansat ieri, in mod oficial, zborurile charter de vancanta pe noua ruta Suceava – Bodrum, in Turcia, si a anuntat continuarea, si anul acesta, a curselor catre Antalya. Lansarea oficiala a noilor zboruri a avut loc ...

- „Evenimente devenite deja tradiție, evenimente locale sau evenimente cu participare internaționala, toate s-au aflat in calendarul Centrului Cultural Județean in anul 2017 și au reunit cateva sute de mii de participanți in municipiu și județ”, se arata intr-un comunicat de presa emis de instituție.…

- Alina Pușcaș, pe care telespectatorii o vor putea vedea in curand in serialul ”Fructul oprit” de la Antena 1, este invitata Florentinei Fantanaru in cadrul emisiunii ”Dincolo de aparențe” de

- La inceputul anului 2018 in Gagauzia va incepe sa funcționeze un Internet portal cu informații despre organizațiile neguvernamentale din autonomie și o baza cu datele de contact ale voluntarilor. Informația respectiva i-a fost comunicata portalului Gagauzinfo.MD de catre coordonatorul proiectului GAMCON…

- Americanii de la Tesla activeaza in numeroase domenii de pe piața și de curand au luat cu asalt și zona vehiculelor de mare tonaj acolo unde a fost introdus Tesla Citeste articolul complet pe Volan.ro.

- Ada Galeș este o zvarluga de fata. Sus, pe scena, te pironește cu mirarile ei armonios inchegate. Jos, printre noi, te invaluie in exuberanța, risipindu-se și adunandu-se, instantaneu, in sclipiri repezi de aripi

- Coreea de Nord, al carei program spatial este în opinia unor experti doar o acoperire pentru programul sau balistic, pregateste lansarea unui nou satelit, a informat marti un jurnal sud-coreean, citat de AFP. Saptamâna trecuta, Consiliul de Securitate al ONU a adoptat a noua serie…

- In 2018, agenția de training Creative Business Management va integra noi programe de cursuri in portofoliul sau. Printre noile cursuri se numara cele de Digital Content Writing și Blogging care vin in completarea cunoștințelor dobandite in cadrul programelor de comunicare cu vechime ale agenției. Cursurile…

- Utilizatorii aplicației de YouTube vor avea parte de o noua surpriza din partea celor de la Google. Compania anunța un nou serviciu numit YouTube Remix. Dupa lansarea Play Music și YouTube Red, cei de la Google vor lansa cel de-al treilea serviciu de streaming in 2018. Pentru YouTube Remix,…

- Producatorul spectacolului”EGO SUM OVIDIUS” este TONICA Grup pentru Fildas Art prin programul Catena pentru arta Evenimentul cultural OVIDIUS - 2000 de ani la moartea autorului Ponticelor va avea loc miercuri, 20 decembrie 2017, ora 16.00, la Palatul Bragadiru In cadrul evenimentului va fi prezentata…

- Biblioteca Centrala Universitara „Mihai Eminescu" din Iasi a lansat un proiect alaturi de Facultatea de Istorie a Universitatii „Al.I. Cuza" si de Primaria Iasi, care poarta numele „In vreme de razboi. Iasul in perioada 1914 -1919". Lansarea oficiala a proiectului va avea loc astazi, de la ora 11, in…