- CHIȘINAU, 12 mai – Sputnik. Unul dintre cei mai otravitori paianjeni din lume a ajuns în Moldova. Paianjenul cu sac galben, numit de specialiști Cheiracanthium inclusum, a fost observat pe malul râului Nistru, în regiunea orașului Râbnița.CC BY 2.0 / Tobias Nordhausen…

- Gaelle Nayo Ketchanke, o sportiva din Franța in varsta de 30 de ani, a suferit o accidentare șocanta in timpul Campionatului European de haltere, de la Batumi, Georgia. Totul a fost filmat, iar verdictul medicilor a fost cunt. Imaginile in care o halterolfila iși rupe mana in trei locuri in timp ce…

- O fotografie reprezentand urma unei talpi uriase, observate intr-un parculet din municipiul Sfantu Gheorghe, a fost postata miercuri pe pagina de socializare a Primariei, insotita de un mesaj prin care se anunta disparitia unei tinere. „Miercuri dimineata, tanara M.L. in varsta de 28 de ani a disparut…

- Un baietel de doi ani a ajuns la spital cu arsuri de gradul I și II, dupa ce pe terenul de joaca destinat copiiilor a fost turnat acid. Copilul a început sa urle de durere imediat dupa ce s-a urcat pe un tobogan la locul de joaca. El a fost dus la spital cu arsuri de gradul I…

- Sunt atat de multe lucruri de facut in Zakynthos, incat este greu sa alegi. Aceasta insula este cu siguranța una dintre cele mai vizitate din Grecia. Citește care sunt cele mai importante 10 locuri pe care trebuie neaparat sa le vezi in Zakynthos.

- In viata intalnim fel si fel de oameni. Pe unii in cele mai ciudate locuri, in cele mai neasteptate momente. De unii depindem sufleteste si atunci cand ii pierdem incercam sa-i inlocuim, dar nu reusim niciodata. Oamenii nu pot fi inlocuiti pentru ca fiecare persoana este diferita, unica. Unii…

- Inainte de a deveni faimoși, unele dintre cele mai mari vedete din lume lucrau aveau locuri de munca ciudate ca oricine altcineva. Poate ești pe punctul de a ajunge la Hollywood! Da, aceasta ar putea fi și povestea voastra pentru ca, la fel ca și noi, Danny DeVito, Megan Fox, Brad Pitt și Victoria Beckham…