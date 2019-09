Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Sectiei 24 Politie au efectuat, miercuri dimineata, percheziții la domiciliul lui Nutu Camataru, in dosarul in rem deschis dupa ce o maimuta a fost capturata in Sectorul 5. La locuința cunoscutului interlop au fost gasite alte doua maimute si o camila, potrivit Mediafax. "In aceasta…

- Politistii din cadrul Sectiei 24 Politie au efectuat, miercuri dimineata, o perchezitie pe raza sectorului 5 in cazul maimutei care ar fi scapat dintr-o curte in urma cu o saptamana, acestia identificand in locatia respectiva alte doua primate si o camila. Politia Capitalei a informat ca actiunea…

- Jandarmii Capitalei au fost instiintati, miercuri, de catre o femeie, in urma unui apel la 112, despre prezenta unei maimute intr-o curte din Sectorul 5 al Capitalei, la fata locului fiind trimisi un medic veterinar cu pusca cu tranchilizant, insa autoritatile nu au reusit in prima faza capturarea animalului.…

- "Mai multe echipaje ASPA insotite de un medic veterinar specialist in animale salbatice desfasoara o actiune de cautare si capturare a maimutei in zona Ferentari, sectorul 5. Animalul a fost vazut de mai multe ori, insa nu s-a reusit capturarea acestuia", a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de…

- O maimuța fugara, care putea deveni agresiva, a umblat miercuri libera prin București. Echipe de la Poliția locala, Jandarmerie și Garda de Mediu au pornit pe urmele animalului exotic și l-au localizat. Se depun eforturi pentru a duce maimuța la Gradina Zoologica.

- O familie din București a avut surpriza sa se trezeasca cu o maimuța in curte. Animalul a escaladat gardul de beton, a intrat in curte și a inceput sa se plimbe. Vizita maimuței a fost filmata chiar de proprietara casei care spune ca voia sa iși dea copilul in leagan in momentul in care a vazut animalul…

- Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor (ASPA) anunta ca a sterilizat pana in prezent, in cadrul campaniei "Sterilizarea nu te costa nimic", aproximativ 3.300 de animale fara pedigree, cu detinator, dintre care aproximativ 2.500 de pisici, de pe raza municipiului Bucuresti. Ce amenzi…

- Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor (ASPA) anunta ca a sterilizat pana in prezent, in cadrul campaniei "Sterilizarea nu te costa nimic", aproximativ 3.300 de animale fara pedigree, cu detinator, dintre care aproximativ 2.