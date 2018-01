Stiri pe aceeasi tema

- Amazon a devenit cel mai valoros brand al lumii, trecand inaintea Apple si Google, conform raportului Brand Finance Global 500 2018. Brandul gigantului e-commerce a crescut cu 42% in ultimul an, pana la valoarea impresionanta de 150,8 miliarde US$. 0 0 0 0 0 0

- HMD Global pare sa fie cel mai activ producator de smartphone-uri atunci cand vine vorba despre actualizari. La scurt timp dupa ce a anuntat ca Android 8.0 si 8.1 vin pe cele mai modeste modele Nokia, cele doua variante mid-range Nokia 5 si Nokia 6 au inceput sa primeasca versiunea finala a actualizarii…

- Apple ar fi decis sa reduca la jumatate tinta de productie pentru telefonul iPhone X in primul trimestru al acestui an, comparativ cu o tinta de 40 de milioane de unitati pe trimestru preconizata in luna noiembrie a anului trecut cand a fost lansat cel mai scump iPhone, informeaza un articol publicat…

- VTEX, furnizor global al platformei eCommmerce în cloud cu același nume, cu clienți precum Sony, Coca-Cola, Danone, Whirlpool sau Walmart și-a anunțat recent intenția de a deschide un birou la București ca prim centru regional pentru extinderea în Europa Centrala și de Est. Biroul va…

- Sectorul tehnologiei informationale este dominat de companii gigant precum Google, Facebook si Amazon, comenteaza publicatia The Wall Street Journal, propunand analizarea oportunitatii fragmentarii pietei. „Companiile Standard Oil si American Telephone & Telegraph erau titanii tehnologici in trecut,…

- HMD Global are o prezenta pe piata de smartphone-uri de sub un an, dar a reusit in aceasta perioada scurta de timp sa iasa in evidenta, in special datorita actualizarilor software foarte rapide in comparatie cu concurenta. Cateva dintre dispozitivele Nokia mai vechi au deja disponibila actualizarea…

- Producatorul de semiconductori Nvidia a prezentat Xavier, primul sau cip destinat mașinilor care se conduc singure, și a anunțat parteneriate cu Uber și Volkswagen pentru mașini care se conduc singure. Xavier iși trage numele de la profesorul Xavier din seria de filme X-Men, acesta putand mișca lucrurile…

- O vulnerabilitate descoperita in procesoarele Intel afecteaza absolut toate cipurile vandute de gigantul american in ultimii zece ani, iar reparația duce la scaderea performanțelor acestora cu procente de la 5% la 30%, in funcție de program, scrie The Register . Vulnerabilitatea permite hackerilor sa…

- Indicii referitori la intentiile de achizitii ale managerilor de companii, calculati de IHS Markit, din tari precum China, Germania, Franta, Canada si Marea Britanie, sugereaza presiuni in crestere asupra ofertei. In Statele Unite, indicele calculat de IHS Markit a crescut pentru a treia luna consecutiv,…

- Apple se afla in centrul unui scandal dupa ce a confirmat ca reduce performantele pe modelele iPhone mai vechi, cu baterii degradate. Acesta este un moment prielnic pentru companiile rivale, care incearca sa il exploateze. Samsung si LG au transmis ca nu incetinesc, prin actualizari software, smartphone-urile…

- Cele mai mari companii americane de tehnologie au avut un an record din punct de vedere financiar, dar la capitolul imagine a fost un an dezastruos, fiindca niciodata nu au fost atat de multe stiri negative despre ele. Subiectele au fost de o diversitate uluitoare, de la modul in care sunt tratate femeile…

- Veniturile salariale in Minato, zona din Tokyo in care si-au infipt radacini giganti din industria hi-tech, precum Google, Honda, Apple si Sony, au crescut cu 251% in perioada 2012-2016, in comparatie cu salariul mediu in Tokyo care a crescut doar cu 7%, potrivit Quartz. Japonia a fost considerata…

- In 2017, rolul tehnologiei in viata oamenilor s-a extins in moduri in care nu ne-am fi imaginat la sfarsitul anului trecut – evenimente precum atacul cibernetic asupra Equifax, manipularea exercitata prin Facebook de catre Rusia, sau suprematia Amazon, care este din ce in ce mai clara. In 2018,…

- Directorul de vanzari al diviziei de smartphone-uri a Huawei Technologies din China, Teng Hongfei , a fost arestat sub suspiciunea de luare de mita, iar politia efectueaza o investigatie, a anuntat al treilea mare producator de smartphone-uri din lume, transmite Reuters. Huawei a devansat in ultimii…

- Averea celor mai bogați 500 de oameni din lume a crescut cu 1.000 de miliarde de dolari in 2017, potrivit Bloomberg . Creșterea este de patru ori mai mare decat cea de anul trecut. Co-fondatorul Microsoft, Bill Gates, nu mai este cel mai bogat om, fiind depașit de catre șeful Amazon, Jef Bezos. Indicele…

- Anul 2017 a marcat cateva evoluții specifice in lumea smartphone-urilor, de la lansarea unor telefoane cu ecran mai inalt, in format 18:9, pana la comercializarea unor modele de top cu preț de mai bine de 1.000 de euro, pe masura ce producatorii incearca sa faca fața competiției tot mai puternice a…

- Disney, un urias al industriei de divertisment, a cumparat o parte din activele rivalului sau 21st Century Fox si a devenit un colos la Hollywood, care vrea sa eclipseze celelalte studiouri si sa reduca avansul pe care il detin pionierii din domeniul difuzarilor in streaming, informeaza AFP, preluata…

- Gigantul american Google va deschide un nou centru de cercetare si dezvoltare a inteligentei artificiale (AI) in China, desi tara a inchis serviciile motorului de cautare Google, transmite BBC.

- Tesla a ajuns un brand extrem de important pentru mașini electrice. Acum se lucreaza la urmatorul nivel: cipuri capabile sa foloseasca inteligența artificiala. Inteligența artificiala este unul dintre domeniile populare în rândul marilor companii de tehnologie în…

- Samsung a avut un parcurs cu suișuri și coborașuri. Acum pare sa fie pe-o linie stabila, pana te uiți la cat de prost se descurca in China. La final de trimestru și final de ana apar topuri. Samsung și Apple sunt constant in varf, dar ambele companii au probleme in China. Pe cat de mare […]

- ​Google a anuntat ca va bloca utilizarea YouTube pe doua terminale ale Amazon si a criticat compania condusa de Jeff Bezos pentru ca refuza sa vanda produse hardware Google, scrie Reuters. Cearta dintre cele doua companii nu este noua, dar s-a acutizat si destul de rar se intampla ca doi giganti ai…

- Ideal, folosit cu un smartphone compatibil ce include ecran HDR, browserul Chrome va putea reda continut HDR la calitatea originala, oferind utilizatorilor o experienta vizuala mai bogata. Descoperit de un utilizator al forumului XDA Developers, suportul pentru setarea unui spatiu de culoare extins…

- Messenger Kids este o aplicație ''de mesagerie video și text conceputa pentru ca cei mici sa iși poata contacta familia și prietenii aprobați de catre parinții lor'', care pot "controla intreaga lista de contacte", a explicat compania intr-un comunicat.In cadrul acestei versiuni, "nu exista…

- Studiul estimeaza ca spendingul total pe reclama va creste cu aproximativ 23 de miliarde de dolari anul viitor, adica 4,3%. ”Digitalul reprezinta cea mai importanta sursa de crestere, si asta inseamna Google si Facebook”, a spus Adam Smith, director la GroupM. Piata globala de publicitate digitala…

- „Dezvoltarea ciber-spațiului Chinei a intrat in linie dreapta. (…) Ușile Chinei vor deveni din ce in ce mai deschise”, a declarat Xi Jinping, președintele Chinei, intr-un mesaj adresat duminica celui mai mare forum cibernetic din China, citat de Reuters . Partidul Comunist Chinez a inasprit reglementarile…

- Romania se afla pe primul loc in lume in privința raportului calitate-preț in privința internetului, potrivit unui top realizat de catre Cable.co.uk, scrie NewAtlas . Țara noastra se claseaza pe locul 18 in lume in privința vitezei de transfer, cu o medie naționala de 21,33 Mbps și pe poziția a opta…

- China va acorda finantare in valoare de peste trei miliarde de dolari pentru proiecte de dezvoltare si investitii in Europa Centrala si de Est (CEE), a anuntat, luni, premierul Li Keqiang, transmite Reuters.

- Suzy Snooze, un dispozitiv care emite sunete si functioneaza ca o lampa, ajuta bebelusii si copiii sa adoarma. Dispozitivul se conecteaza la o aplicatie prin wi-fi. Daca un bebelus plange in miez de noapte, dispozitivul va detecta sunetul si va incerca sa il adoarma. De asemenea, poate anunta persoanele…

- Washingtonul trebuie sa investeasca mai mult in dezvoltarea tehnologiei inteligentei artificiale, inclusiv pe plan militar, a recomandat Eric Schmidt, presedintele companiei Alphabet, din care face parte Google, avertizand ca exista riscul ca SUA sa fie depasite de China in acest domeniu.…

- Unele state europene se opun planurilor UE de crestere a impozitelor pentru companiile multinationale din industria tehnologiei, potrivit unui proiect obtinut de Reuters, care ar putea provoca nemultumire publica dupa dezvaluirile din ultima perioada legate de schemele de evitare a platii impozitelor.…

- Ministrii de Finante ai statelor UE ar urma sa incheie un acord preliminar referitor la impozitarea companiilor de tehnologie, la o intalnire programata pe 6 decembrie, la presiunea unor state mari. Companii mari precum Amazon, Google, Apple si Facebook sunt acuzate de reducerea impozitelor datorate…

- Principalul furnizor din Asia al grupului american Apple este acuzat ca a folosit elevi care au facut chiar si ore suplimentare pentru a asambla noul iPhone X. Pe masura ce Apple se straduieste sa tina pasul cu cererea pentru cel mai nou produs al sau apar si informatii contradictorii. Astfel,…

- Conform unor surse apropiate companiei americane, Apple a inceput sa planifice trecerea la 5G, colaborand deja in acest sens cu Intel. In acelasi timp, se pare ca discutiile cu Qualcomm, care este cel mai mare producator de chipuri mobile, nu au dus deocamdata la niciun rezultat. Qualcomm…

- Intel, nu Qualcomm, este producatorul pe care Apple pare sa-l fi ales pentru modemul 5G pe care viitoarele modele de iPhone il vor folosi. Conform unor surse apropiate companiei americane, Apple a inceput sa planifice trecerea la 5G, colaborand deja in acest sens cu Intel. In acelasi timp, se pare ca…

- Arabia Saudita a dispus investitii de 45 de miliarde de dolari in companii hi-tech din intreaga lume. Acum, guvernul doreste sa-si creeze propria linie de start-up-uri revolutionare, potrivit CNN. Guvernul a anuntat ca va gestiona un acces mai facil pentru antreprenori la licente pentru…

- Dupa ce ZTE a dat tonul lansand modelul Axon M, acum este randul si altor producatori sa vina cu propriile interpretari ale conceptului de smartphone pliabil. In timp ce ZTE a optat pentru o abordare mai simpla, de a lansa un smartphone echipat cu doua ecrane identice separate cu un mecanism tip balama,…

- In mod cert, designul iPhone introdus in anul 2014 si preluat cu minime modificari de actualul iPhone 8 va fi abandonat, iPhone X servind drept sablon pentru viitoarele modele iPhone, unele cu pret mult mai mic decat cel lansat anul acesta. Ne place sau nu, „bretonul” lui iPhone X va ramane de actualitate…

- "Costul angajatorilor cu salariul minim CRESTE cu 10%! Pentru toti angajatorii, privat si stat!", sustine Catu, referindu-se la noul Cod Fiscal rezultat in urma modificarilor decise miercuri de Guvern. El mai afirma ca salariul net scade daca salariul brut creste cu mai putin de 20%, consecinta…

- Dupa de Google a luat exemplul Apple, anuntand un nou ecosistem de accesorii „Made for Google”, acum este randul celor de la Huawei sa vina cu propriul program „Made for Huawei”, sub care vor fi lansate accesorii certificate pentru compatibilitate deplina cu produsele companiei. Huawei, cel mai mare…

- Daca la eMag ediția din acest an a Black Friday va avea loc in data de 17 noiembrie , alți retaileri au dat deja tonul la promoții. Lanțul de magazine Flanco are ca perioada de reduceri intre 27 octombrie și 19 noiembrie. Libertatea va prezinta cele mai bune oferte dintre reducerile Flanco de Black…

- HTC Vive este unul dintre cele mai performante sisteme de realitate virtuala pentru consumatori, insa pretul ridicat il tine departe de mainile multora dintre acestia. Se zvoneste ca producatorul taiwanez va lansa o versiune mai ieftina, de sine statatoare, de multa vreme, insa momentan nu am primit…