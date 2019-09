Cel mai modern cartier nou din Arad se extinde! Aradenii ce iau in calcul achiziția unei case cu standarde inalte de locuire aleg cartierul Westfield, care in ultimii ani s-a dezvoltat vizibil, atat ca locuințe construite și produse rezidențiale lansate, cat și din punct de vedere al facilitaților oferite rezidenților. O urmare fireasca a acestei evoluții este extinderea cartierului cu o noua zone de case – zona 3, pentru a putea raspunde cum se cuvine solicitarilor de noi locuințe. Astfel, incepand din luna septembrie, doritorii vor putea contracta o casa in noua zona, primele doua zone fiind ocupate in proporție de 100% (zona 1)… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

