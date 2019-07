Stiri pe aceeasi tema

- Aerul condiționat este un ajutor de nadejde in zilele caniculare. Astfel ca majoritatea romanilor apeleaza la el in fiecare zi a verii, dar nu mulți știu cum se folosește corect acesta. Sandra Alexiu, medic de familie și președintele Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov a explicat pentru…

- – Nu il alimentezi de la un prelungitor! Aparatul de aer condiționat este unul din cei mai mari consumatori de energie și, de aceea, are nevoie de circuit electric separat! – Aerul condiționat nu trebuie sa mearga non-stop! – Se recomanda oprirea aparatului o data la cel mult 6 ore! – Nu curața aerul…

- Epidemii de boli respiratorii Specialiștii avertizeaza ca aerul condiționat care nu este curațat cauzeaza adevarate epidemii de boli respiratorii, intrucat dezvolta agenti patogeni, scrie secretele.com. Și asta nu e tot. In momentul in care o persoana trece de la o temperatura ridicata unde…

- Aerul condiționat dar și ventilatoarele pot fi periculoase daca sunt lasate deschise in timp ce dormim. Acestea trebuie curațate de fiecare data inainte de pornire pentru a evita raspandirea prafului depus pe lamele aparatului.

- Anotimpul calduros este abia la inceput. In urmatoarele zile sunt asteptate temperaturi extrem de ridicate in Romania si am adunat o serie de recomandari pentru populatie. Recomandari generale pentru populatie Evitati, pe cat posibil, expunerea prelungita la soare intre orele 11 – 18; Daca aveti…

- Sute de persoane au fost evacuate, marti, dintr-un tren blocat in gara Aeroportului din Dusseldorf (vestul Germaniei), din cauza defectarii sistemului de aer conditionat pe fondul temperaturilor foarte ridicate, relateaza MEDIAFAX.Citește și: Dezvaluiri despre Tudorel Toader! Studenții au…

- Aerul conditionat din Aeroportul Craiova functioneaza la jumatate din capacitate, din cauza defectarii unei piese. Articolul S-a defectat aerul conditionat la Aeroportul din Craiova apare prima data in GAZETA de SUD .

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anuntat, joi, ca activitatea gripala a continuat trendul descendent si in ultima saptamana, avand o intensitate scazuta, cu raspandire locala doar in unele judete. Evolutia gripei nu mai are caracter epidemic, iar numarul…