Cel mai mare planetariu din România s-a deschis la Salina Slanic Prahova Cel mai mare planetariu din Romania s-a deschis la Salina Slanic Prahova Cel mai mare planetariu din România s-a deschis, ieri, la Salina Slanic Prahova, la 208 metri adâncime. Dumitru Prunariu, singurul român care a ajuns în spatiul cosmic, a fost gazda evenimentului din Mina Unirea: "Apollo 11 - 50 de ani de la aselenizare", la împlinirea unui secol de la înfiintarea Uniunii Astronomice Internationale. Pe 20 iulie 1969, Neil Armstrong devenea primul om care a pasit pe Luna, la 4 zile dupa lansarea misiunii Apollo 11.Evenimentul… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump i-a primit vineri la Casa Alba pe cei doi astronauti ai misiunii Apollo 11 inca in viata, Buzz Aldrin si Michael Collins, cu o zi inainte de marcarea a 50 de ani de la prima aselenizare umana, relateaza AFP.”Maine este o zi foarte mare”, a declarat Donald…

- O placa memoriala dedicata misiunii Apollo 11 a fost dezvelita, ieri, cu ocazia aniversarii a 50 de ani de la primul pas al omului pe Luna, pe Esplanada Bibliotecii Centrale de la Universitatea Politehnica...

- Sambata, 20 iulie, de la ora 20.00, București Mall-Vitan sarbatorește 50 de ani de la primul pas facut de om pe Luna printr-un eveniment special, pe rooftop, unde sunt așteptați iubitori de astronomie de toate varstele. Intrarea este gratuita. Evenimentul din seria Astro Nights va debuta cu un atelier…

- Costumul spatial purtat de astronautul Neil Armstrong in timpul misiunii catre Luna este expus, incepand de marti, pentru prima data in ultimii 13 ani, la Muzeul Aerului si Spatiului din complexul Smithsonian, pentru a marca aniversarea a 50 de ani de la lansarea in spatiu a misiunii Apollo 11, informeaza…

- Neil Armstrong, Buzz Aldrin și Michael Collins sunt astronauții care au reușit sa scrie istorie in urma cu 50 de ani, cand pe 20 iulie 1969 a avut loc aselenizarea, Neil devenind primul om care a pașit pe Luna.

- Astazi se implinesc 50 de ani de la lansarea Apollo 11. Misiunea care i-a dus pe oameni in premiera pe Luna. Momentul istoric care a ramas in memoria colectiva ca un punct de referința al umanitații poate fi sintetizat cel mai bine prin celebra imagine a astronautului Neil Armstrong. Cel care a rostit…

- La exact 50 de ani de la lansarea misiunii Apollo 11, in data de 16 iulie 1969, Luna va oferi marti spectacolul unei eclipse partiale care va putea fi admirata din majoritatea regiunilor Terrei, informeaza AGERPRES."Eclipsa va fi vizibila in Africa, o mare parte din Europa si din Asia, din…

- Romania ”a reluat relatiile comerciale cu tarile arabe” Premierul Viorica Dancila a declarat astazi la Zalau ca, în urma vizitelor pe care le-a efectuat în tarile arabe, România a reluat relatiile comerciale cu aceste state sub forma unor exporturi semnificative care le aduc producatorilor…