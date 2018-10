Cel mai mare eveniment educational din Europa de Sud si de Est ajunge in weekend in Bucuresti

Stiri pe aceeasi tema

- Ce faci cand vrei sa-ți cumperi o mașina second hand și ai gasit autoturismul visat la preț de Blackfriday? Iți spunem noi: Te uiți pe site-ul Poliției Romane, la secțiunea Autovehicule furate. Inca un sfat simplu și util: Inainte de a da banii, verifica daca seria de caroserie (VIN pentru cei mai familiarizați…

- Recomandarile oamenilor legii vin dupa ce, pe parcursul a trei zile, Poliția Romana a desfașurat, in cooperare cu autoritațile din statele membre ale Uniunii Europene, investigații pentru combaterea furturilor de autovehicule și traficarea acestora. Astfel, au fost gasite 32 de vehicule urmarite national…

- Romanii din Diaspora sunt din ce in ce mai interesați sa deruleze o activitate antreprenoriala in țara, cautand activ noi modalitați de a-și pune ideile de business in practica. Astfel, in cursa pentru obținerea finanțarii din cadrul proiectului “Diaspora ReSTART” au intrat 149 de persoane care, dupa…

- Pe 6 si 7 octombrie, Sala Palatului din Bucuresti devine punctul de intalnire al celor mai importante universitati internationale si a profesionistilor din peste 20 de domenii de activitate cu cei interesati de oportunitatile de studiu in Romania sau in strainatate, cu ocazia celei de-a XXIII-a editii…

- CHIȘINAU, 20 aug — Sputnik. Centrul Analitic "European Values" a prezentat un clasament al statelor Uniunii Europene, alcatuit dupa nivelul de loialitate/ostilitate fața de Rusia, în care țarile cu cea mai pozitiva atitudine fața de Moscova sunt Cipru și Grecia, iar cele mai ostile —…

- Romania, Ungaria si Slovenia sunt tarile care au inregistrat, in perioada 2000 – 2016, cea mai mare crestere din Uniunea Europeana a ponderii numarului de salariati in sectorul guvernamental, in timp ce la nivelul Uniunii Europene procentul s-a mentinut aproape stabil, intre 15% si 17% din numarul total…

- Romania, victorie cu Ungaria intr-un meci de calificare la Campionatul European de baseball 2019. Echipa naționala de baseball a Romaniei a caștigat primul meci din cadrul turneului european de calificare pentru Campionatul European de Baseball din 2019. Tricolorii s-au impus cu 7 la 3 in fața Ungariei,…

