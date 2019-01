Stiri pe aceeasi tema

- "Am decis sa divortam si sa ne continuam vietile ca prieteni", a scris Bezos, in varsta de 54 de ani, si sotia sa Mackenzie, in varsta de 48 de ani, intr-un mesaj pe Twitter, publicat pe contul lui Bezos. "Ramanem o familie, ramanem prieteni dragi", au concluzionat ei, dupa ce au explicat ca au fost,…

- Amazon, infiintata in urma cu 25 de ani, a eclipsat Microsoft, devenind pentru prima data cea mai valoroasa companie listata la bursa din lume, transmite BBC. La finalul şedinţei de luni a Bursei de la New York, acţiunile Amazon au urcat cu 3,4%, astfel încât capitalizarea…

- Jeff Bezos, fondatorul Amazon, este privit ca un vizionar. Vorbeste deja despre calatorii in spatiu. Asta, dupa ce a creat prima librarie online din lume, primul market cu self-service, livrarile cu drone si nu numai. Este cel mai bogat om al planetei. Jeff Bezos are cateva reguli de la care nu se abate…

