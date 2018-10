Stiri pe aceeasi tema

- Este al doilea declin semnificativ inregistrat intr-o singura zi in 2018, precedentul fiind inregistrat in februarie, cand indicele S&P 500 al bursei de pe Wall Street a intrat intr-un teritoriu de corectie, inregistrand un declin de 10% fata de nivelul ridicat din ianuarie si sporind temerile ca…

- Amazon, Microsoft si Alphabet sunt intr-o cursa stransa pentru a deveni a doua companie americana listata la bursa cu o evaluare de 1.000 de miliarde de dolari, dupa ce Apple a reusit in aceasta saptamana sa treaca de acest prag, transmite Reuters. Optimismul de pe Wall Street legat de iPhone-ul lansat…

- Actiunile companiei lui Mark Zuckerberg au scazut cu 19%, dupa anuntarea rezultatelor financiare pentru trimestrul al doilea. Facebook a inregistrat cea mai mare scadere din istorie a actiunilor pe NASDAQ, intr-o singura zi. Valoarea de piata a pierderilor depaseste 119 miliarde de dolari. Potrivit…

- Averea lui Mark Zuckerberg este mai puțina cu 16,8 miliarde de dolari, dupa ce acțiunile gigantului social media au scazut cu 20% la ora 5.37 p.m. in New York. Daca lucrurile se mențin la fel la inchiderea tranzactiilor la bursa din New York de joi, el va cadea de pe locul 3 pe locul 6, […] The post…

- Actiunile companiei Facebook au scazut cu peste 20% miercuri, dupa ce Compania a anuntat rezultatele trimestriale si o predictie de crestere pentru sfarsitul anului ce s-a dovedit a nu fi pe placul investitorilor, noteaza MarketWatch.

- Prabusirea actiunilor Facebook l-a lasat pe fondatorul companiei mai sarac cu aproape 17 miliarde de dolari, a calculat agentia Bloomberg. Potrivit expertilor, asemenea pierderi financiare l-ar putea costa pe tanarul om...

- Saptamana trecuta, Mark Zuckerberg a mai urcat o treapta in topul celor mai bogati oameni din lume, pana pe locul al treilea, imediat in spatele lui Jeff Bezos (54 ani). Se pare insa ca CEO-ul Facebook nu a stat foarte mult langa Bezos, intrucat de pe data de 16 iulie 2018, CEO-ul Amazon a devenit oficial…