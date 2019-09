Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii și polițiștii sunt in alerta dupa un apel la 112. Potrivit unor surse judiciare, un barbat din localitatea Manasia, din județul Ialomița, a sunat și a reclamat mirosul puternic care vine din curtea vecinilor. Surse judiciare au declarat ca procurorii și polițiștii au mers imediat la fața…

- Politistii si procurorii au facut, marti, in judetul Valcea, 16 perchezitii la persoane banuite de trafic de droguri de risc. Au fost descoperite cinci plantatii de cannabis cu peste 668 de plante.

- C O femeie din Tureac și concubinul acesteia, cetațean german, au fost reținuți, marți, de procurorii DIICOT Bistrița-Nasaud și risca sa ajunga dupa gratii, dupa ce in urma unor percheziții domiciliare oamenii legii au descoperit ca cei doi cultivau plante de cannabis in gradina casei, plus un laborator…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta vor prezenta azi judecatorilor un tanar in varsta de 27 de ani, din Germenia, pe numele caruia exista un mandat european de arestare, emis de autoritatile germane, pentru trafic de droguri. Dosarul a fost trimis spre solutionare…

- Aproximativ 3 kg de canabis au descoperit marți seara polițiștii de la Combaterea Criminalitații Organizate din Bistrița-Nasaud, dupa ce au oprit pe Aleea Trandafirilor din municipiul Bistrița un autoturism in care se aflau doi tineri de 31, respectiv 34 de ani. Pe langa canabis, polițiștii au descoperit și alte tipuri de droguri. Unul dintre tineri a fost reținut și risca sa ajunga dupa gratii pentru urmatoarele 30 de zile.…

- Aproximativ 3 kg de canabis au descoperit marți seara polițiștii de la Combaterea Criminalitații Organizate din Bistrița-Nasaud, dupa ce au oprit pe Aleea Trandafirilor din municipiul Bistrița un autoturism in care se aflau doi tineri de 31, respectiv 34 de ani. Pe langa canabis, polițiștii au descoperit și alte tipuri de droguri. Unul dintre tineri a fost reținut și risca sa ajunga dupa gratii pentru urmatoarele 30 de zile.…

- In cadrul unei activitati specifice organizata ieri, 18 iunie, politistii Serviciului de Investigatii Criminale Maramures au depistat, pe raza localitatii Budesti, un urmarit international. Este vorba despre un barbat in varsta de 56 de ani, domiciliat in Serbia, cercetat de autoritatile din Serbia…