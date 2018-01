Cei doi care scot PROFIT din PIAȚA OBOR In primavara anului trecut, acționarilor au fost virate dividende de peste 6,2 milioane de lei, directorul general și angajații firmei care opereaza piața incasand la randul lor prime atractive. In 2016, operatorul pieței a inregistrat un profit net de 4,8 milioane lei. In 2015, Piața Obor Market & Complex Comercial a obținut un profit net de 12 milioane lei, din care au fost acordate ca dividende de 4,52 milioane lei și acoperite pierderi din anii precedenți de 2,78 milioane lei. Operatorul este controlat de Practic (97,4%) și Baneasa Investments (0,5%), restul acțiunilor revenind unor persoane… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

