Cei doi bistrițeni, care l-au tâlhărit pe un adolescent din Zagra, au fost arestați preventiv Tinerii care marți noaptea au jefuit un adolescent din Zagra in fața unui magazin din Bistrița, au fost arestați preventiv: unul a ajuns dupa gratii, celalalt in arest la domiciliu. Ambii sunt acuzați de talharie calificata. O tanara de 19 ani și un tanar de 21 de ani, ambii din Bistrița, l-au talharit, marți noaptea, pe un adolescent in varsta de 17 ani din comuna Zagra, in timp ce acesta se afla in fața unui magazin din municipiu. Concret, cei doi l-au amenințat și agresat pe adolescent și i-au furat banii ce ii avea asupra sa. Dupa ce au fost sesizați, polițiștii i-au depistat rapid pe cei… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

