Stiri pe aceeasi tema

- Moscova s-a pronuntat sambata pentru desfasurarea unor convorbiri directe cu SUA in legatura cu situatia din Coreea de Nord, relateaza Reuters. ''Sunt sigur ca evolutiile dinamice ale actualei situatii din Peninsula Coreeana impun un dialog activ ruso-american pe acest subiect'',…

- In timp ce autoritațile de la Moscova dezbat un cadru legislativ privind folosirea criptomonedelor, minerii de monede electronice iși vad neabatuți de treaba. Iar o ruta a acestui flux monetar duce spre o baza nucleara secreta din Rusia.

- Dupa ce disparuse de pe radare, avionul Saratov Airlines ce transporta 71 de oameni s-a prabușit intr-un sat de langa Moscova. Din primele informații, cauza ar fi fost o explozie la nivelul motorului, conform Mirror.

- Un moldovean este acuzat in Statele Unite ca face parte din Infraud, o organizație internaționala specializata in crime cibernetice. Reteaua ar fi cauzat pierderi de peste 530 de milioane de dolari. Departamentul de Justiție al Statelor Unite a facut o lista cu 36 de membri ai gruparii, care sint acuzati…

- "Nu ne diversificam livrarile pentru a putea continua cu Rusia. Este o chestiune de securitate, iar Baltic Pipe nu face parte din negocierile cu Gazprom", a declarat Piotr Naimski, secretar de stat responsabil cu infrastructura energetica. La venirea sa la putere in anul 2015, Partidul…

- Planul de a suplimenta cu o noua racheta de croaziera arsenalului nuclear al SUA vizeaza obținerea unui efect de parghie in negocierile cu Rusia, a declarat secretarul american al Apararii, James Mattis, potrivit Radio Liberty. Washingtonul incearca astfel sa convinga Moscova sa opreasca incalcarea…

- Cu noua sa doctrina nucleara, care prevede dezvoltarea a doua noi arme nucleare, Washingtonul incearca sa convinga Moscova sa respecte acordurile de neproliferare, inclusiv Tratatul privind fortele nucleare intermediare (INF), a declarat marti secretarul american al apararii, Jim Mattis, citat de…

- Luni, Vladimir Samanov, presedintele Comisiei de aparare din Duma de stat, Camera inferioara a Parlamentului rus, a declarat ca sistemul de rachete Iskander a fost trimis in Kaliningrad, fara a preciza numarul acestora sau pentru cat timp au fost trimise in regiune. „Da, au fost instalate”, a spus el,…

- Lituania a acuzat, iar Moscova a confirmat informatiile potrivit carora Rusia desfasoara in enclava Kaliningrad rachete Iskander, capabile sa poate focoase nucleare. Rusia a mai deplasat si...

- SUA au acuzat luni Rusia ca face sa intarzie adoptarea unei declaratii de condamnare de catre Consiliul de Securitate al ONU a presupuselor atacuri chimice recente in Siria, soldate cu zeci de raniti, printre care copii, relateaza AFP. Exista "dovezi clare" care confirma folosirea clorului…

- Washingtonul, care si-a prezentat saptamana trecuta noua "pozitie nucleara", a dat asigurari ca respecta limitele impuse arsenalului SUA prin noul tratat Start - care marcheaza luni o noua etapa - si i-a amintit Rusiei obligatiile care ii revin in acest cadru, informeaza AFP. Tratatul…

- Rusia a denuntat sambata "caracterul belicos" si "antirus" al noii strategii nucleare americane, facuta publica in ajun, si a avertizat ca va lua "masurile necesare" pentru a-si asigura securitatea fata de Statele Unite ale Americii, informeaza AFP. "De la prima lectura, caracterul belicos…

- Rusia a emis un avertisment de calatorie pentru cetatenii sai pe care ii avertizeaza ca ar putea fi arestati in strainatate si extradați in Statele Unite. In plus, ministerul rus de Externe acuza Washingtonul ca "vaneaza" cetateni rusi.

- Justitia rusa a autorizat vineri un jurnalist de la publicatia independenta Novaia Gazeta, amenintat sa fie expulzat spre Uzbekistan, unde el afirma ca a fost torturat, sa paraseasca Rusia spre o tara terta, informeaza AFP. Arestat in august de politie in timpul unui control de identitate,…

- Ministerul a aprobat in 2017 acest atlas publicat de editura Kartografia Praha, chiar daca diplomatia ceha nu recunoaste nici Statul Islamic, nici anexarea Crimeei de catre Federatia Rusa.Ministerul 'a verificat situatia' si 'si-a retras aprobarea pentru acest atlas', promitand totodata…

- Conform acestor surse, Mike Pompeo s-a intalnit cu Serghei Nariskin, directorul Serviciului rus de Informatii Externe (SVR), si cu Aleksandr Bortnikov, seful Serviciului Federal rus de Securitate (FSB). La Washington a fost si seful Serviciului rus de Informatii Militare (GRU), dar nu este clar daca…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat, marti, ca Moscova prefera sa dezvolte relatiile cu Washingtonul, in loc sa ia masuri impotriva "Raportului Kremlin, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, marti, ca Moscova prefera sa dezvolte relatiile cu Washingtonul, in loc sa ia masuri impotriva raportului care contine numele unor membri ai administratiei prezidentiale din Rusia, informeaza site-ul agentiei Reuters. Departamentul de Trezorerie…

- Igor Dodon se afla in acest weekend in Republica Altai, Federația Rusa. Șeful statului a postat pe facebook o serie de fotografii facute din elicopter, cu comentariul: "Foarte frumos. Rusia nu este doar Moscova. Weekend placut".

- Ministrul apararii britanic, Gavin Williamnson, a acuzat Rusia ca spioneaza infrastructura strategica a Marii Britanii in vederea unor eventuale proiecte menite sa creeze "haos" in tara si sa cauzeze „mii si mii de morti”, scrie digi24.ro.

- Premierul Pavel Filip regreta Declarația Dumei de Stat a Federației Ruse, care a fost adoptata ca raspuns la modificarile operate în Codul Audiovizualului al Republicii Moldova, și spune ca astfel de declarații nu vin sa faca bine relațiilor bilaterale. În cadrul conferinței de presa…

- Procurorul General al SUA, Jeff Sessions, a fost audiat in dosarul implicarii Rusiei in alegerile din SUA, scrie BBC News. Potrivit acestora, un purtator de cuvant al Departamentului de Justiție a confirmat intalnirea care a avut loc saptamana trecuta. Sessions este primul membru al cabinetului președintelui…

- Rusia este angajata in negocieri pentru livrarea de sisteme de aparare antiracheta S-400 in unele tari din Orientul Mijlociu (OM) si Asia de Sud-Est interesate sa achizitioneze astfel de sisteme, informeaza marti mass-media ruse, citate de agentia de presa Xinhua, potrivit Agerpres.'Alte tari,…

- Judecatoria Meșanskii din Moscova a lichidat fundația lui Alexei Navalinii, care asigura funcționarea sediilor electorale ale politicianului, scrie tvrain.ru. Aceasta decizia a fost luata dupa ce sediul fondului a fost percheziționat spontan la sfarșitul anului 2017.

- "Europenii vor participa la stabilizare si reconstructie numai in zonele in care guvernarea este acceptabila in privinta drepturilor fundamentale", a adaugat Jean-Yves Le Drian intr-o aluzie la regiunile din Siria aflate sub control kurd. Banca Mondiala a estimat costul pierderilor cauzate…

- Ministerul de Externe rus a acuzat joi oficiali americani de scurgere de informatii financiare confidentiale catre media despre diplomati rusi aflati in post in Statele Unite ale Americii (SUA) si a cerut ca cei responsabili sa fi pedepsiti, relateaza agentia Reuters, scrie agerpres.ro. In…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe de la Moscova, a catalogat drept "conflictuala" noua strategie de aparare a Statelor Unite, dupa ce Washingtonul a sugerat ca Rusia si China submineaza eforturile internationale de consolidare a securitatii globale, informeaza postul France 24.…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe de la Moscova, a catalogat drept "conflictuala" noua strategie de aparare a Statelor Unite, dupa ce Washingtonul a sugerat ca Rusia si China submineaza eforturile internationale de consolidare a securitatii globale, informeaza postul France 24.

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a afirmat in cursul unei reuniuni a Consiliului pentru neproliferare nucleara ca JCPOA - acronimul englez al acordului semnat in iulie 2015 - reprezinta un succes diplomatic foarte important. "Esecul JPCOA, in special din cauza uneia dintre parti…

- In toamna anului trecut, profesorul Mark Galeotti (cercetator la Institutul de Relatii Internationale din Praga) a vorbit la Bucuresti despre caracterul campaniei ruse impotriva Occidentului, obiectivele acesteia si despre lectiile care pot fi invatate. In opinia sa, Moscova cauta sa exploateze slabiciunile…

- Ministerul american al Apararii vrea sa diversifice arsenalul nuclear al Statelor Unite. Astfel, americanii ar urma sa dispuna de "mini-arme nucleare" pe care se le poata folosi in caz de conflict fara a produce insa pagube colaterale de proportii. Desi intr-un document al Pentagonului se…

- Rusia a inceput sa livreze sisteme antiaerine de tip S-400 Triumf catre China, in urma unui contract semnat intre oficialii de la Moscova si de la Beijing, in anul 2014, a informat, joi, o sursa care sustine ca ar fi apropiata de proiect, relateaza site-ul agentiei de stiri Tass.

- Zeci de TIR-uri, autoutilitare, autocare și autoturisme au fost efectiv strivite dupa ce, cel mai probabil, unul sau mai mulți șoferi au derapat pe autostrada D1, care leaga capitala Praga de Brno, datorita stratului de gheata care a acoperit carosabilul in urma ninsorilor abundente. Potrivit…

- In decembrie, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, le-a spus diplomaților indieni ca Moscova susține un angajament diplomatic cu talibanii. Explicația lui Lavrov este ca nu se poate ajunge la un acord de pace in Afganistan fara participarea talibanilor - iar dialogul cu talibanii ar reduce riscul…

- O noua serie de sanctiuni americane asteptate impotriva Moscovei este o incercare de a influenta afacerile interne ale Rusiei inaintea alegerilor prezidentiale, a declarat viceministrul rus de externe Serghei Riabkov, citat sambata de agentia de presa Tass, preluata de Reuters. Se…

- Aproximativ 68% dintre rusi considera Statele Unite ca principal inamic al Rusiei, conform unui sondaj de opinie realizat de centrul independent Levada si publicat miercuri, relatiile dintre Moscova si Washington fiind la cel mai scazut nivel de dupa Razboiul Rece, relateaza AFP. Conform acestui…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a declarat, vineri, ca Moscova percepe relatiile deteriorate cu Statele Unite drept o mare dezamagire a acestui an, relateaza Tass si The Associated Press. Relatiile dintre Moscova si Washington au ajuns la cel mai scazut nivel de la…

- Statele Unite si Rusia au convenit sa continue eforturile diplomatice pentru rezolvarea crizei generate de programul de dezvoltare a rachetelor nculeare derulat de Coreea de Nord. Cele doua state au subliniat ca nici Washingtonul, nici Moscova nu vor accepta Phenianul ca putere nucleara.

- Moscova indeamna de mai multa vreme cele doua parti sa initieze negocieri menite sa reduca tensiunile cu privire la programul nuclear si cel balistic al Coreei de Nord, programe pe care Phenianul continua sa le dezvolte in pofida numeroaselor rezolutii ale Consiliului de Securitate al ONU, relateaza…

- 13 noiembrie 2017 - Comportamentul neascultator al Kievului este dovada ca negocierile progreseaza. Intalnirea recenta a Presedintelui Donald Trump cu Presedintele Vladimir Putin a eclipsat o saptamana de evolutii in Ucraina, o tara pe care Rusia si SUA, in mod ironic, au un interes comun sa o pacifice.…

- Dupa Statele Unite ale Americii, si Cehia ar putea sa-si mute ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim. Liderul de la Praga, Milos Zeman, a recomandat si altor state europene sa procedeze la fel. Intre timp, palestinienii boicoteaza Washingtonul.

- Nu cunoaștem nimic despre intentarea unui dosar penal în Rusia pe numele președintelui PDM, Vlad Plahotniuc. Astfel a comentat purtatorul de cuvânt al formațiunii, Vitalie Gamurari, informațiile aparute în presa ca liderul coaliției de guvernare de la Chișinau este…

- Uniunea Europeana este un importator net de jucarii din restul lumii, valoarea exporturilor spre tarile non-UE fiind de aproape cinci ori mai mica decat valoarea importurilor din aceste tari, arata datele publicat marti de Eurostat. Conform sursei citate, Uniunea Europeana a importat, in 2016,…

- Intaistatatorii Bisericilor Ortodoxe Autocefale care se afla la Moscova cu prilejul evenimentelor dedicate centenarului restabilirii Patriarhatului in Rusia, se vor intalni cu președintele rus Vladimir Putin

- Moscova si Washingtonul pot coopera mai activ in Siria, precum si in alte probleme internationale, a declarat, duminica, Anatoly Antonov, ambasadorul Rusiei la Washington, adaugand ca cele doua state pot rezolva probleme de securitate din intreaga lume, relateaza site-ul agentiei Tass, conform Mediafax.”Am…

- Campionatul Mondial de handbal feminin 2017, din Germania. Romania debuteaza cu Paraguay, pe 2 decembrie! Rezultatele Campionatului Mondial de handbal feminin 2017 CLASAMENTELE, AICI . 2 decembrie Grupa A Romania – Paraguay 29-17 VIDEO Franta – Slovenia 23-24, sambata – 2 decembrie, ora 19.00, Telekom…

- Consiliul de Securitate al ONU a cerut tuturor parților implicate în conflictul din Siria sa se prezinte la Geneva și sa participe activ la toate negocierile, „fara precondiții“. „Este momentul adevarului pentru Siria“, a spus Staffan de Mistura, emisarul special…