Stiri pe aceeasi tema

- Peste 60% dintre speciile salbatice de cafea sunt in pericol de disparitie, printre acestea aflandu-se si varietatile din care se prepara cea mai populara bautura din lume, au avertizat miercuri oamenii de stiinta, potrivit Press Association, scrie Agerpres. Cercetatorii de la Royal Botanic…

- Peste 60% dintre speciile salbatice de cafea sunt in pericol de disparitie, printre acestea aflandu-se si varietatile din care se prepara cea mai populara bautura din lume, au avertizat miercuri oamenii de stiinta, potrivit Press Association. Cercetatorii de la Royal Botanic Gardens, Kew,…

- Producția de cafea este pusa, pentru intaia oara in istorie, in pericol. Un nou studiu dezvaluie ca 60% dintre plantele producatoare de cafea sunt in pericol de dispariție, inclusiv varietatea care produce cele mai multe dintre boabele de cafea din lume, Arabica, relateaza The Telegraph .

- Mai multe experimente realizate la scala microscopica i-au ajutat pe oamenii de stiinta sa obtina informatii pretioase despre structura chimica a "giganticelor gazoase", cele mai mari planete din Sistemul Solar, informeaza joi Press Association. Cercetatorii de la Universitatea Edinburgh au utilizat…

- Cercetatorii scotieni au descoperit o anumita diferenta genetica la oamenii care manifesta o mai mare compasiune fata de animale si au avansat teoria potrivit careia empatia acestor persoane ar putea fi inscriptionata in ADN-ul lor, informeaza joi Press Association. Acea diferenta a fost remarcata intr-o…

- O capsula electronica ce poate fi ingerata si controlata prin dispozitive wireless a fost creata de cercetatorii de la Massachusetts Institute of Technology (MIT) din Statele Unite, in cadrul unui program al carui obiectiv vizeaza reducerea numarului de interventii chirurgicale, informeaza Press…

- Tehnicile matematice inventate de Alan Turing, savantul britanic care a descifrat codurile de comunicare naziste in Al Doilea Razboi Mondial, ar putea contribui la dezvoltarea unor teste medicale mai eficiente, ce vor permite diagnosticarea timpurie a cancerului si a altor maladii, potrivit unor experti…