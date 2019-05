Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Jandarmi Județean, “astazi, in timpul desfașurarii unui eveniment organizat de primaria Topoloveni la Casa de Cultura, zece persoane au organizat in apropiere o adunare publica nedeclarata, conform legii 60/1991, privind organizarea și desfașurarea adunarilor…

- Geanina crede ca ii este predestinata lui Costas, spera ca iubitul ei nu va cadea prada tentatiei de la "Insula Iubirii" si astfel, planul lor se va duce la bun sfarsit! Cei doi planuiesc sa-si uneasca destinele in fata lui Dumnezeu, dupa terminarea emisiunii. Ce se va intampla insa, ramane de vazut!

- Aflata la cea de-a IX-a editie, conferinta are ca tema principala democratia in secolul XXI in Europa, cu accent pe contextul electoral european. Lideri politici europeni, jurnalisti, membri ai corpului academic si reprezentanti ai societatii civile vor dezbate o serie de teme de actualitate care…

- Serviciul Public de Intreținere și Gospodarire Municipala Deva și Clubul Dac Airsoft Deva anunța desfașurarea unei demonstrații de tactica airsoft in Cetatea Deva. Evenimentul ,,Adieri de primavara și Airsoft in Cetatea Devei” va avea loc vineri, 19 aprilie 2019, intre orele 12:00-14:00, pe…

- “Cititorul anului 2018” este teleormanean in Eveniment / on 08/04/2019 at 11:53 / In data de 4 aprilie a.c., la Biblioteca Județeana “Octavian Goga” Cluj, a avut loc finala naționala a concursului de lectura pentru copii și adolescenți “Batalia carților”, la care au participat finaliști din județele:…

- Aflata in vizita de lucru la Washington, prim-ministrul Viorica Dancila a participat, duminica, 24 martie, la sesiunea inaugurala a Conferinței Comitetului Americano-Israelian pentru Politici Publice (AIPAC), la invitația organizatorilor. Este pentru prima data cand un premier roman sustine o alocutiune…

- Deputatul Ionut Simionca, vicepresedinte PMP, sustine ca "mersul cu trenul in Romania este ca si participarea la concursul EXATLON". "Dupa ce trei trenuri au deraiat intr-o singura saptamana, e clar ca CFR calatori ii supune pe pasageri la probe ce le pun la incercare pregatirea fizica, viteza de reactie…

- Participarea la programul educativ ”EPAS’’ a adus Colegiului Tehnic ,,Victor Ungureanu’’ din Municipiul Campia Turzii, titlul de ,,Scoala Ambasador a Parlamentului European’’, decernat in cadrul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!