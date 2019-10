Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop Minerva 7 – 13 octombrie Berbecii se simt foarte detașați fața de ce se petrece in jurul lor, dar și atunci cand se pune problema unor decizii radicale, profesionale sau relaționale. Taurii sunt gata sa dea o mana de ajutor celor care le-o solicita, cu generozitate și aplomb, așa cum nu au…

- Horoscop Oana Hanganu saptamana 7-13 octombrie BERBEC Luni, Berbecii trebuie sa se inarmeze cu rabdare: șefii vor fi greu de mulțumit, in timp ce colegii le vor ”contabiliza” greșelile sau vor incerca sa le ”fure ideile”. Marți, 8 octombrie, va incepe o perioada foarte intensa in plan amoros:…

- Horoscopul lunii octombrie este marcat de multe evenimente astrologice importante: 7 octombrie – planeta Venus intra in zodia Scorpion; 14 octombrie – Luna Plina in Berbec; 23 octombrie – Soarele intra in zodia Scorpion; 28 octombrie – Luna Noua in Scorpion; 31 octombrie – Mercur retrograd in…

- Horoscopul Karmic vine cu vești bune pentru Gemeni și Varsatori Cei nascuți in zodia Gemenilor, pot rasufla ușurați, pentru ca norii negri din ultima vreme se vor risipi ca prin minune, scrie web10.ro. Norocul le va surade in octombrie, atat din punct de vedere al vieții profesionale, cat…

- Berbec – Horoscop octombrie 2019 Berbecii au prilejul sa fie cutremurați de patima in dragoste și neputința de a impartași toate astea cu partenerul de viața. Aceștia profita de o turnura propice la locul de munca. Taur Potrivit Horoscop octombrie 2019, Taurii au oportunitatea de a-și imbunatați…

- * Berbec Luna Plina din 14 septembrie cade in Pești, iar Pluton are multe de spus datorita apropierii astrologice de ea. Intalnirea celor doua astre se petrece in Casa premiilor și a recunoașterii, numita de astrologii antici Casa demnitații. Cele doua astre susțin acțiunile Berbecilor in aceasta perioada,…

- Horoscopul zilnic din 26 iulie 2019 aduce vești noi despre zodii: Berbecii stau bine cu banii, Taurii redecoreaza sau se muta in casa noua, Scorpionii se afirma. Ce anunța horoscopul zilei din 26 iulie 2019