- Romania a pregatit proiecte de mediu, in valoare de 1,7 miliarde de euro Foto: pixabay.com România a pregatit proiecte de mediu, în valoare de 1,7 miliarde de euro, vizând infrastructura de apa si apa uzata, care vor fi trimise spre aprobare Comisiei Europene. Anuntul…

- Ford va lansa in 2021 primele autovehicule autonome, in Washington, Miami si Austin. Daca initial acestia anuntasera lansarea doar in primele doua orase, acum compania Argo AI, cu care au realizat sistemul, se pregateste sa testeze masinile pe strazile din Austin, transmite Reuters, potrivit Mediafax.Sistemul…

- Facebook merge mai departe cu lansarea criptomondei Libra, care va zgudui din temelii sistemul financiar mondial. Avertismentul bancilor centrale Facebook iși continua planurile de alansa moneda virtuala Libra, in ciuda avertismentelor venite de la autoritatile din intreaga lume. În luna iunie…

- Zeci de persoane au protestat joi la sediul Uzinei de Agent Termic și Alimentare cu Apa(UATAA) din Motru. Este vorba de angajați care au primit dispoziții ca vineri sa nu se mai prezinte la serviciu. Un total de 49 de salariați vor lucra doar 4 zile pe saptamana, din cauza problemelor economice pe care…

- Viorica Dancila le-a spus liderilor din partid ca vrea sa coopteze cat mai mulți tehnocrați in Guvern! Unul dintre numele vehiculate este cel al lui Radu Soviani, jurnalist analist economic, fost purtator de cuvant la ASF.”Nu am discutat cu domnul Soviani, e un economist pe care il apreciez,…

- Aproape 3 miliarde de lei vechi din bugetul muncipiului Motru s-au dus pe o fantana arteziana construita in Parcul Central. Fantana are 70 de centimetri adancime, vreo 6 metri diametrul, o bordura de piatra, o balustrada de inox si multe lumini color...

- Prefectul de Gorj, Ciprian Florescu s-a hotarat sa il cheme in cele din urma la discuții pe directorul Clubului Sportiv Pandurii, nemulțumit de colaborarea cu autoritațile locale. Prunariu chiar a intrat astazi in cea de-a patra zi de proteste in fața Primariei Targu Jiu, insa autoritațile nu au fost…

- Administratorul special al al Uzinei de Alimentare cu Apa si Agent Termic Motru a reactionat dupa ce primarul a acuzat, vineri, intr-o conferinta de presa, conducerea uzinei de management defectuos. Eugen Corcoata acuza ca primarul Gigel Jianu s-a pozitionat, joi, in cadrul unei sedinte…