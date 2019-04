Stiri pe aceeasi tema

- Noul antrenor al echipei CS Universitatea Craiova, Corneliu Papura, a declarat, ieri intr-o conferinta de presa, ca el a semnat un contract pana la finalul sezonului, "indiferent ce se va intampla". "Destinul a facut sa fiu din nou alaturi de Sorin Cirtu. Sper sa fie de bun augur. Am semnat pana la…

- Aproximativ 17,4 milioane de americani au urmarit primul episod din sezonul final al serialului ''Game of Thrones'', un record de audienta pentru saga medievala, a anuntat luni postul de televiziune HBO, potrivit Reuters. Conform HBO, audientele inregistrate duminica de postul de televiziune…

- Dupa succesul sezoanelor precedente, așteptarile pentru ”Game of Thrones” sunt foarte mari. 32.8 milioane de urmaritori a fost audienta medie pentru Sezonul 7 „Game of Thrones” (Urzeala tronurilor). De altfel, audienta „Game of Thrones” a crescut de la sezon la sezon: Sezonul 1 – 9,3 milioane; Sezonul…

- Netflix saluta apariția ultimul sezon al serialului Game of Thrones intr-un mare fel! ”14 aprilie. Ziua oficiala de vacanța la Netflix #GoT”, este mesajul postat duminica pe pagina de Facebook Netflix. In mai puțin de o ora, inițiativa Netflix a fost salutata prin mii de reacșii pozitive. Potrivit presei…

- GAME OF THRONES, Sezonul 8 incepe luni dimineața, 15 aprilie, premiera urmand sa aiba loc de la ora 04:00 pe HBO și HBO GO. Episodul va fi pe HBO și de la ora 20:00. Fanii din intreaga lume așteapta cu nerabdare deznodamantul celui mai urmarit serial din toate timpurile, asta deoarece sezonul 8 va fi…

- Au mai ramas 9 zile de așteptat pana pe 14 aprilie cand incepe sezonul 8 din Game of Thrones, moment numai bun sa te lansezi in niște pariuri. Pana acum la intrebarea: „Cine va conduce Westeros la sfarșitul sezonului 8?” cea mai mica cota, de 2,50, o are personajul Bran Stark. Asta inseamna ca este…

- Ferma Neverland a starului Michael Jackson ar putea fi demolata, dupa ce noile acuzații de pedofilie ce i-au fost aduse cantarețului au facut ca prețul la care fusese evaluata aceasta sa scada considerabil.

- Serialul "Fructul oprit" aduce in fața publicului, in aceasta seara, de la 20.00, la Antena 1, confruntari importante și noi dezvaluiri cutremuratoare ce vor zgudui liniștea protagoniștilor și a apropiaților sai.