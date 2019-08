Ce se întâmplă cu PSD după alianța ALDE-PRO România? Cutremur pe scena politică Vorbim despre o alianța politica ALDE-PRO Romania. Calin Popescu Tariceanu a anunțat ca vor forma o a treia forța politica in Parlament, dupa PSD și PNL, iar in perioada urmatoare vor avea loc intalniri pentru a fi stabilit proiectul politic al alianței ALDE-PRO Romania și protocolul de colaborare. Acest proiect nu este exclus sa includa o alianța electorala pentru alegerile prezidențiale, in condițiile in care ALDE s-a simțit tradat de PSD, in discuțiile pentru alegerile prezidențiale, dar și in contextul in care se vorbea de o alianța a celor trei partide, care includea și PSD, pentru… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

