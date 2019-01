Ce se întâmplă cu pensiile românilor care lucrează în străinătate. Anunţul ministrului Muncii "Pentru pensie se poate cupla stagiul de cotizare dintr-un stat al UE in alt stat membru UE si se acorda punctaj si valoare doar pentru perioada lucrata in acel stat. Daca in Romania o persoana a lucrat 10 ani de zile dar pentru pensie are nevoie de 15 ani minim vechime va putea utiliza vechimea stagiului de cotizare din alt stat membru al UE dar va primi punctaj strict pe ce a contribuit la statul respectiv", a spus Marius Budai la Romania TV. De asemenea, noua lege a pensiei aduce o serie de bani in plus pentru anumiți pensionari. Cei care au lucrat intre anii 1975 și 2001 vor primi… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

