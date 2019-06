Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Romaniei, Ion Iliescu, in varsta de 89 de ani, a fost internat azi la Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare "Prof. C.C. Iliescu" din Capitala pentru o afectiune cardiovasculara.

- Ion Iliescu (89 de ani), fostul președinte al Romaniei, a fost transportat de urgența la Institutul de Urgența pentru Boli Cardiovasculare Prof. Dr. C.C. Iliescu, susține Realitatea.net. Sursa citata anunța ca Iliescu va fi operat pe inima dupa ce a primit diagnosticul de pericardita hemoragica. Nu…

- Fostul premier Mihai Tudose a fost transportat, de urgența, marți, la spital, dupa ce a suferit un infarct. Medicii l-au operat de urgența și i-au montat doua stenturi. Tudose a acordat, miercuri, un interviu telefonic lui Victor Ciutacu, in care a relatat prin ce a trecut.”Deocamdata, ma…

- Florin Piersic a preferat sa stea in masina pana in clipa in care a fost chemat de medic pentru a nu fi vazut in sala de asteptare a clinicii. Asa ca, atunci cand a primit telefon ca poate intra, Florin Piersic s-a ridicat cu greu de pe scaun si, tarandu-si piciorul drept, s-a indreptat catre clinica.…

- Și tu i-ai cantat piesele! Brian Harvey, fostul solist al trupei East 17, a fost arestat și dus de urgența la spital, dupa ce a anunțat ca vrea sa se sinucida, intr-o inregistrare postata pe rețelele de socializare.

- Clipele de groaza nu au trecut pentru Andreea Balan, dupa ce in urma cu 3 saptamani a facut stop cardio-respirator in timpul operației de cezariana. Artista a ajuns de urgența in aceasta dimineața la un spital privat, iar medicii au pus-o imediat pe perfuzii. Andreea Balan trece, din nou, prin momente…

- Andreea Balan trece, din nou, prin momente delicate. Spynews.ro a aflat in exclusivitate ca indragita artista a fost internata pentru a treia oara. The post Șoc in lumea mondena. Andreea Balan, de urgenta din nou la spital. A ajuns pe perfuzii, in aceasta dimineata. Ce se intampla cu vedeta appeared…

- Andreea Balan trece, din nou, prin momente delicate. Spynews.ro a aflat in exclusivitate ca indragita artista a fost internata pentru a treia oara. Andreea Balan a ajuns la un spital privat, iar medicii au pus-o imediat pe perfuzii.