Ce nu a spus CNAIR despre autostrada crapata de la Lugoj. Traficul risca sa ramana inchis inca un an

Pe zi de trece se inteteste scandalul legat de starea Lotului 3 al Autostrazii Lugoj-Deva si de momentul in care acesta ar trebui inaugurat. Pe de o parte, societatea civila si parte dintre politicieni sustin ca pe respectivul segment de drum ar trebui sa circulam incepand chiar de acum. In schimb, Compania de Drumuri - in sarcina careia cade inaugurarea soselei - sustine ca autostrada e crapata, trebuie reparata si nu poate fi deschisa in urmatorul an.



In mod normal, circulatia pe loturile 3 si 4 ale Autostrazii Lugoj-Deva ar fi trebuit sa se deschida - cu o intarziere de peste 3 ani…