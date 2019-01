Stiri pe aceeasi tema

- In orice versiune a Brexit-ului, dupa 29 martie nu o sa vedem un exod din Anglia si intoarcerea in masa a romanilor acasa sau in alte tari, iar impactul imediat va fi asupra mediului de afaceri, mai ales in ceea ce priveste comertul cu bunuri, a declarat Alex Milcev, liderul Departamentului de asistenta…

- Brexit-ul si reducerea decalajelor de dezvoltare dintre statele membre Brexit-ul si reducerea decalajelor de dezvoltare dintre statele membre - au fost temele care au dominat prima dezbatere organizata la Bucuresti, de Senat si Camera Deputatilor, în cadrul presedintiei românesti…

- Perspectivele de cooperare economica și comerciala post-Brexit intre Uniunea Europeana și Regatul Unit, precum și valorificarea oportunitatilor oferite de Parteneriatul Strategic bilateral romano-britanic, incheiat in 2003, au fost temele centrale in cadrul discuțiilor care au avut loc astazi, intre…

- Perspectivele de cooperare economica și comerciala post-Brexit intre Uniunea Europeana și Regatul Unit, precum și valorificarea oportunitatilor oferite de Parteneriatul Strategic bilateral romano-britanic, incheiat in 2003, au fost temele centrale in cadrul discuțiilor care au avut loc astazi, intre…

- MAE saluta acordul privind Brexitul, afirmand ca acesta va garanta drepturile cetatenilor romani stabiliti in Marea Britanie inainte de 31 decembrie 2020, acestia putand continua sa lucreze, sa locuiasca si sa studieze in Marea Britanie in baza obtinerii unui nou statut special.

- MAE saluta acordul privind Brexitul, afirmand ca acesta va garanta drepturile cetatenilor romani stabiliti in Marea Britanie inainte de 31 decembrie 2020, acestia putand continua sa lucreze, sa locuiasca si sa studieze in Marea Britanie in baza obtinerii unui nou statut special

- Peste 50 de lideri ai mediului de afaceri britanic au semnat o scrisoare care urmeaza sa fie publicata in The Sunday Times si care cere un vot popular asupra termenilor finali ai iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza sambata Sky News, potrivit Agerpres.