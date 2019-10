Stiri pe aceeasi tema

- Precizarile au fost facute in contextul in care presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, a propus vineri partidelor parlamentare un pact national pentru bunastarea romanilor."PSD-ul si-a atins limitele, nu mai are nici suport popular si intr-un stat democratic, un partid care nu mai…

- Senatorul liberal Alina Gorghiu afirma ca „guvernarea parca sare din craca in craca” dupa ce Viorica Dancila a anunțat ca ii va trimite președintelui Klaus Iohannis propuneri pentru mai multe ministere dupa discuțiile pe care le-a avut cu disidenții din ALDE. Ea caracterizeaza mutarea lui Dancila…

- Observ foarte multa agitatie in ultima perioada pe subiectul demolarii Guvernului Dancila si al pedepsirii PSD pentru raul facut Romaniei in ultimii trei ani de zile. Demonizarea Premierului este binemeritata, de vreme ce Viorica Vasilica a ales voluntara sa fie instrumentul lui Liviu Dragnea, neavand…

- Conform unui comunicat, CNAIR și Porr Construct SRL au semnat, in ajun de Sfanta Maria, la Palatul Victoria, in prezența premierului Viorica Dancila și a ministrului transporturilor, Razvan Cuc, contractul pentru proiectarea si execuția Secțiunii Sibiu – Boița, cunoscuta și ca secțiunea 1 a Autostrazii…

- Din 2017 de cand a fost lansat Programul de Guvernare pe Educatie, au condus Guvernului Romaniei trei premieri: Sorin Grindeanu, Mihai Tudose si Viorica Dancila. Sub ei, la conducerea Educatiei au fost patru ministri: Pavel Nastase, Liviu Marian Pop Valentin Popa si Ecaterina Andronescu. Cu toata expertiza…

- Fostul premier Mihai Tudose a scris, pe Facebook, despre negocierile purtate cu PSD pentru o eventuala intrare la guvernare a formațiunii din care face parte. Europarlamentarul Pro Romania susține ca nu se pune problema intrarii la guvernare in executivul condus de Viorica Dancila. De asemenea, Tudose…

- Presedintele Klaus Iohannis si-a lansat joi candidatura la alegerile prezidentiale ce vor avea loc in noiembrie anul acesta. De pe scena Consiliului National al PNL, dupa un discurs ce a durat mai bine de jumatate de ora, Iohannis le-a cerut romanilor sa ii acorde din nou votul, promitand ca, daca obtine…

- Liderii PSD s-au aflat marți, in ședința CEX pentru a valida candidatul partidului la alegerile prezidențiale in persoana liderului PSD, Viorica Dancila. Fostul vicepremier și președinte...