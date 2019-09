Stiri pe aceeasi tema

- Gabi Balint, 56 de ani, a suferit un atac de cord in cursul zilei de sambata. Fostul internațional a ajuns de urgența la Spitalul Fundeni București, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale. Cu doar o zi inainte de infarct, vineri, Gabi Balint posta pe un site de socializare mai multe poze cu…

- Gabi Balint, 56 de ani, a suferit un infarct, scrie Gazeta Sporturilor. Fostul internațional se afla la Spitalul Fundeni, unde e supus unei operații, potrivit Sportro. Informația a fost confirmata și de...

- In cursul zilei de sambata, fostul international Gabi Balint a suferit un infarct. El este supus in aceste momente unei interventii chirurgicale la Spitalul Fundeni din Bucuresti, anunta sport.ro.

- Gabi Balint, 56 de ani, a suferit un infarct. Fostul internațional se afla la Spitalul Fundeni, unde e supus unei operații, potrivit Sportro. Informația a fost confirmata și de sursele Gazetei Sporturilor. Gabi Balint a facut parte din echipa Stelei care a caștigat Cupa Campionilor Europeni, in 1986,…

- O tanara de 33 de ani din Marea Britanie a murit in urma unui infarct, dupa o cearta cu mama ei. Se pare ca aceasta suferea de anxietate severa, iar supararea i-a adus sfarșitul. Totul a pornit in momentul in care femeia i-a trimis, intr-un mesaj pe Facebook, mai multe emoticoane care exprima supararea,…

- Poliția Romana este din nou in centrul atenției pe internet, din motive care afecteaza grav imaginea instituției, scrie auto-bild.ro. Un agent a fost filmat in timp ce agresa un șofer in varsta, care nu reprezenta niciun pericol, in centrul Sloboziei. Filmarea realizata de un trecator a fost publicata…

- Cornelia Catanga trece prin momente grele. Cantareața de muzica de petrecere a ajuns de urgența la spital dupa ce a facut infarct. Cornelia Catanga, in varsta de 61 de ani, a suferit un stop cardio-respirator și se afla internata in Spitalul Floreasca din Capitala, relateaza Romania TV. In acest moment…

- Jurnalista Monica Ghiurco și mai mulți colegi din TVR cer demisia directoarei Doina Gradea, pe care o acuza de incompetența. Oamenii s-au revoltat dupa ce postul public a pierdut contractul pentru transmiterea prestigiosului festival „George Enescu“ in favoarea Trinitas TV. Asta a fost insa picatura…