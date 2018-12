CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, va prezinta, in exclusivitate, documente explozive din dosarul de divorț al lui Gabi Enache, fostul fotbalist al lui Gigi Becali. (Ia-ți mașina visurilor tale in doar cateva luni!) Reporterii D.A.S. au aflat ce au imparțit, de fapt, ex-jucatorul FCSB-ului și fosta lui soție. (CITEȘTE ȘI: ROMANCELE CARE L-AU FACUT KO PE MAYWEATHER […] The post Ce au imparțit de fapt ex-fotbalistul lui Gigi Becali & fosta soție appeared first on Cancan.ro .