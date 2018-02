Ce ascunde Tudorel Toader? Raportul prin care o desfiinteaza pe Kovesi nu a fost publicat nici acum. Sefa DNA ar trebui demisa doar dupa vorbele sale?

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a reacționat și pe Facebook, dupa ce ministrul Justiției a cerut revocarea procurorului-șef al DNA. „Mi-am exprimat in repetate randuri opinia ca Direcția Naționala Anticorupție și conducerea DNA fac o treaba foarte buna, poziție pe care o mențin. „ „Astazi, am avut parte…

- Fostul premier Dacian Cioloș a reacționat pe Facebook, dupa ce ministrul Justițiie Tudorel Toader a propus revocarea procurorului-șef al DNA . „Nu știu cum se va termina acest circ periculos, dar știu ca nu vom trai intr-o lume mai buna decat daca o vom face noi mai buna”, a scris Cioloș, intr-un mesaj…

- Tudorel Toader, ministrul Justiției, a declarat in ultima parte a conferinței de presa de presa din aceasta seara: „Declansez procedura de revocare din functie a procurorului-sef al DNA”. Protestatarii au stat cu ochii pe declarațiile ministrului Justiției. La un minut dupa declarația in care era anunțata…

- Principalele agenții de presa internaționale au scris despre decizia ministrului Justiției, Tudorel Toader de a cere revocarea Laurei Codruța Kovesi. The Associated Press: Ministru roman solicita concedierea procurorului anti-corupție.Jurnaliștii americani scriu ca ”Ministrul Justiției din…

- Fostul premier Dacian Ciolos a reactionat pe pagina personala de Facebook dupa ce ministrul Justiei, Tudorel Toader, a anuntat declansarea procedurii de revocare a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Ciolos arata ca ministrul Justitiei e un "adevarat exemplu anti-comunicare", care…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans se va afla in perioada 28 februarie - 1 martie in vizita oficiala in Romania, deocamdata nefiind anuntat programul intalnirilor. "Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans, responsabil pentru o mai buna legiferare, relatii…

- "Raportul Toader e usor demontabil in multe puncte (voi reveni tehnic pe larg) si decizia sa, pripita. CSM pregateste si el un Raport pe acelasi subiect. Presedintele va decide dupa ce le vede pe amandoua. Lumea intereselor geopolitice si economice se misca in jurul nostru cu o viteza ametitoare,…

- "Ministrul Justitiei cere revocarea Procurorului sef DNA, in urma unui discurs de profesor din alte vremuri, adevarat exemplu de anti-comunicare pentru un demnitar aflat in slujba cetatenilor. Dupa apelul «Tudorele fa ceva», domnul ministru si-a pregatit terenul printr-o «declaratie de independenta»…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, s-a declarat sceptic fata de posibilitatea ca propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, sa fie pusa in aplicare de presedintele Klaus Iohannis. "Concluzia dupa aceasta analiza (n. r. -…

- Fostul premier Dacian Ciolos a declarat, joi, referitor la revocarea sefei DNA ca atunci cand decapitezi o institutie care se apropie periculos de politicieni, "se numeste timorarea celor care vad ca seful se clatina pentru ca nu vrea sa cada la pace cu cei amenintati". "Ministrul Justiției cere revocarea…

- Fostul premier Dacian Ciolos considera, referitor la propunerea de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ca lupta impotriva coruptiei "nu mai este o primenire, ci a devenit un pericol pentru cei care apartin unui trecut in care 'mergea si asa'". Ciolos a calificat discursul…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a declarat, joi, ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a ales sa fie de partea infractorilor, afirmand ca niciunul dintre argumentele invocate de ministrul Justitiei nu este suficient pentru revocarea procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi.

- UPDATE. "Ministrul Justiției cere revocarea Procurorului șef DNA, in urma unui discurs de profesor din alte vremuri, adevarat exemplu de anti-comunicare pentru un demnitar aflat in slujba cetațenilor. Dupa apelul “Tudorele fa ceva”, domnul ministru și-a pregatit terenul printr-o “declarație…

- "Tudorele, fa ceva cu site-ul!", a scris Stelian Ion pe rețeaua de socializare Facebook. Tudorel Toader a anunțat la inceputul conferinței de presa ca raportul privind revocarea Laurei Codruța Kovesi va fi urcat pe site-ul Ministerului Justiției. Cel mai probabil, site-ul Ministerului Justiției…

- Proteste in Piața Victoriei, dupa cererea de revocare a șefei DNA. „Corupția ucide” a lansat pe Facebook un indemn la proteste, dupa ce ministrul Justiției a cerut revocarea Laurei Codruța Kovesi. „Coaliția PSD-ALDE-UDMR, prin intermediul ministrului Tudorel Toader, a cerut astazi revocarea Laurei Codruța…

- Site-ul ministerului Justitiei este blocat, la momentul transmiterii stirii, dupa anuntul lui Tudorel Toader, care a declarat, joi, ca initiaza procedura de revocare din functie a procurorului-sef DNA, Laura Codruta Kovesi, si ca va publica pe site raportul care sta la baza acestei solicitari.

- Ministrul Justitiei a prezentat un "Raport privind activitatea manageriala la DNA", in care aduce un val de critici șefei DNA, Laura Codruța Kovesi si propune revocarea acesteia din functie, scrie digi24.ro.

- "Prin propunerea de revocare a procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi, ministrul Justiției dovedește inca o data ca este doar un instrument servil al subordonarii politice a sistemului judiciar. Conform legii, propunerea de revocare se face in urmatoarele…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat joi ca va declansa procedura de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. Toader a precizat ca propunerea de revocare va merge la secția de procurori a CSM, care va da un aviz consultativ, iar…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader a propus, joi, revocarea procurorului sef al DNA Codruta Kovesi, dupa ce a prezentat un raport privind... The post Tudorel Toader declanseaza revocarea din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruța Kovesi appeared first on Renasterea banateana .

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, dupa prezentarea sintezei unui raport privind activitatea manageriala la DNA, timp de 80 de minute, ca declanseaza procedura de revocare din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Catalin Radulescu, supranumit ”depuattul mitraliera”, vrea ca Toader…

- "TT... OO! BRAVO!!! Bun. Acum, noi... OO? Noi, MILIOANELE de romani... OO? Aceasta este SINGURA intrebare... Dealul Cotroceni e foarte, foarte incapator... P.S. Iata cat de importanta a fost și activitatea Comisiei de Ancheta, cat de important a fost ca am mers chiar in fața sediului DNA pentru…

- Tudorel Toader, ministrul Justiției, a declarat in ultima parte a conferinței de presa de presa din aceasta seara: „Declansez procedura de revocare din functie a procurorului-sef al DNA”. Protestatarii au stat cu ochii pe declarațiile ministrului Justiției. La un minut dupa declarația in care era anunțata…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declansat procedura de revocare din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Tudorel Toader a Post-ul Ministrul Justitiei a cerut revocarea din funcție a șefei DNA! Se anunța proteste de strada apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Declaratiile lui Tudorel Toader: Avem o justitie. Unii spun ca e buna, altii ca e rea. Justitia trebuie sa fie egala pentru toti, sa fie in slujba cetateanului, sa fie buna, nu si rea. In urma cu 6 luni, se implineau 6 luni de la preluarea demnitatii de ministru al Justitiei. Atunci prezentam directiile…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader a declarat ca va declansa procedura de revocare din functie a procurorului-sef DNA, Laura Codruta Kovesi. Toader a prezentat joi, de la ora 18.00, timp de 80 de minute, raportul privind activitatea manageriala a Directiei Nationale ...

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat joi seara ca a inceput procedura de revocarea a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Toader a invocat concluziile unui raport de evaluare privind activitatea DNA din perioada februarie 2017-2018. Concluziile au fost prezentate sub forma a 20 de puncte. Propunerea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca va declansa procedura de revocare din functie a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi.Presedintele Klaus Iohannis va decide daca o va elibera din functie pe sefa DNA. ...

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat joi ca va declansa procedura de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. Stire in curs de actualizare.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat joi ca va declansa procedura de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. (continua) AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Georgiana Tanasescu, editor online: Irina Giurgiu)

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a cerut revocarea procurorului-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. Anunțul a fost facut in cadrul prezentarii unui Raport privind activitatea manageriala a șefului DNA pentru perioada februarie 2017 - februarie 2018.”DNA nu trebuie sa se confunde cu șeful…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, ii imputa procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, incalcarea repetata a Constituției și arata ca doar intr-un singur an, CCR a sancționat DNA de doua ori pentru conflicte juridice de natura instituționala.”Am reținut o situație fara precedent la…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va prezenta astazi, la ora 18.00, Raportul privind activitatea manageriala la DNA, la sediul Ministerului Justitiei. Unii lideri social-democrati se asteapta si la anuntarea unor masuri, inclusiv la o propunere de revocare a sefei DNA Laura Codruta Kovesi, propunere…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat miercuri ca se asteapta ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa respecte legea, deoarece PSD a promis, in campania electorala, ca va stopa abuzurile. El a afirmat ca nu se afla in masura sa spuna daca Toader ar trebui revocat din functie.…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri, la finalul Biroului permanent national al partidului, ca se asteapta ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa nu se faca de ras cu privire la decizia pe care o va lua in legatura cu DNA. Intrebat ce asteptari are de la ministrul Justitiei, el a raspuns:…

- Ministreul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, vineri, ca va prezenta, in cursul saptamanii viitoare, raportul privind activitatea desfasurata la nivelul ministerului public, DIICOT, DNA. Toader a precizat, intr-o conferinta de presa la Ministerul Justitiei, ca va prezenta in camerele reunite ale…

- Presedintele Senatului despre revocarea sefei DNA: Toader nu m-a informat Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut, sambata, ca nu a discutat cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre raportul pe care il va prezenta Parlamentului despre activitatea DNA si decizia in privința…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, enumera pe Facebook, vineri dimineata, masurile luate pe parcursul anului trecut pentru dezvoltarea sistemului penitenciar, in care vorbeste despre ceea ce s-a facut pentru imbunatatirea conditiilor de detentie – au fost create 170 de locuri noi de cazare (realizate…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, referitor la posibila revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ca a luat o decizie in acest sens si urmeaza sa „o formalizeze in limitele competentelor sale legale”. „M-ati intrebat daca am luat o decizie si am spus…

- "Am spus public ca am luat o decizie. Stiti bine ca nu ministrul revoca, el cel mult propune. De revocat, il intrebati pe presedinte", a declarat ministrul Justitiei, la iesirea de la CSM, unde a participat la sedinta de plen in care a fost aleasa noua conducere a institutiei, potrivit News.ro.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat vineri ca a luat o decizie în privinta procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, în baza controlului efectuat de Inspectia Judiciara si ca urmeaza sa formalizeze hotarârea în

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, ca a luat o decizie in ceea ce o priveste pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, decizie pe care urmeaza sa o “formalizeze”, in limitele competentelor sale. El a tinut sa sublinieze ca nu ministrul il revoca pe procurorul sef al DNA, ci presedintele,…

- Ministrul Justitiei pare sa fi amanat anuntul legat de soarta procurorului sef DNA, Laura Codruta Kovesi, dupa ce a dat asigurari ca va lua o decizie pana la sfarsitul anului. Tudorel Toader si-a delegat atributiile pana la data de 29 decembrie inclusiv, scrie revista22.ro. 0 0 0 0 0 0

- Ministrul Justiției spunea ca poate anunța o decizie in ceea ce o privește pe Laura Codruța Kovesi chiar și-n 31 ianuarie, pentru ca, la fel ca anul trecut, nu-și va lua vacanța. Astazi, jurnaliștii care se afla la Ministerul Justiției au aflat ca Tudodel Toader și-a delegat atribuțiile unui…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat saptamana trecuta ca va anunta in foarte scurt timp daca va cere sau nu revocarea din functie a procurorului sef DNA, Laura Codruta Kovesi. Așteptarea se mai prelungește, in condițiile in care ministrul Justiției a semnat ordinul de inlocuire pentru…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a spus miercuri seara la Antena 3 ca va anunta „intr-un termen scurt sau foarte scurt" daca ii va propune Președintelui Klaus Iohannis revocarea sau mentinerea in functie a procurorului șef al DNA, Laura Codruta Kovesi. El a precizat ca a luat deja decizia in „forul…

- Iohannis, mesaj dur pentru politicieni. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis, joi, un mesaj cu ocazia implinirii a 28 de ani de la Revoluția din decembrie 1989 și a facut referire la politicienii care nu s-au desprins, inca, de metehnele trecutului comunist. „La 28 de ani de la Revolutia…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este prezent sambata la sesiunea de lucru a Comisiei de la Venetia, pentru a prezenta evolutiile legislative din Romania referitoare la legile Justitiei. "Comisia de la Venetia - sesiunea de lucru din data de 9 decembrie 2017: 1. Am dat curs invitatiei…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, pe Facebook, ca se va intalni, miercuri, cu ambasadorii a 10 state, pentru a discuta recentele evolutii legislative, stadiul indeplinirii celor 12 recomandari din MCV, echilibrul si separatia puterilor in stat, dar si structurarea statului de drept.Simona…

- "Guvernul Romaniei - 29. XI.2019. Memorandum - vizand situatia amplasamentului "Esplanada", in vederea dezvoltarii Cartierului Justitiei, in cadrul unui program de reconversie functionala. In vederea realizarii acestui obiectiv: 1. Ministerul justitiei va prelua, in conditiile legii, terenul aflat…