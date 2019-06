Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta la foc continuu in cazul uciderii agentului Cristian Amariei, care, ieri, a fost impușcat in timpul unei operațiuni de capturare a lui Marcel Lepa care era dat in urmarire internaționala. Va reamintim ca polițistul a fost impușcat in piept și gat de catre cel care era urmarit pentru ca se sustragea…

- Lugojul este impanzit de politisti dupa ce un coleg de-al lor a fost ucis in misiune de catre un infractor lugojean. Zeci de politisti scotocesc zona de vest a tarii dupa ce un politist din Recas a fost ucis. Omul legii a primit ordin sa ridice, de la o adresa din Izvin, un urmarit international, numai…

- Cristian Amariei avea 43 de ani și era polițist la Recaș. A intrat in misiunea de ieri, de prindere a urmaritului Marcel Lepa, la cererea superiorilor sai. A stat la ușa din spate a casei. Pana cand Marcel Lepa a ieșit, inarmat, și l-a executat. Cristian Amariei a murit in misiune. Șeful Poliției Romane…

- Politistul impuscat de un urmarit international, la Recas in judetul Timis, a murit. Cristian Amariei avea 43 de ani, iar astazi a fost ucis de... The post El este politistul impuscat si ucis de un urmarit international la Recas: „Azi a mai cazut un coleg la datorie” appeared first on Renasterea banateana…