Ce ar trebui sa stiti despre actiunile Apple? Apple este un brand universal cunoscut si una dintre cele mai de succes companii ale secolului XXI. A fost infiintata in 1976 de catre legendarul vizionar Steve Jobs si a avut o evolutie destul de sinuoasa de-a lungul timpului. Actiunile Apple - cu simbol bursier AAPL, au urmat parcursul evolutiei companiei pe care o reprezinta.



In 1997 Apple a fost aproape de a intra in faliment, este momentul in care fondatorul Jobs revine la conducerea companiei.



Strategiile implementate de acesta din urma au dat roade, astfel ca Apple a fost compania cu cea mai mare capitalizare bursiera… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

