- Evenimentul intitulat "Radu Beligan - un centenar de la nastere" de la Academia romana, la care vor participa personalitati precum actorul Dorel Visan si scriitoarea Anamaria Beligan, va avea loc vineri, de la ora 11.00, Actorul a fost membru...

- Pe 14 decembrie se implinesc 100 de ani de la nașterea marelui actor Radu Beligan (1918-2016). Cu aceasta ocazie, Editura Casa Radio va invita la un eveniment special: lansarea unui nou audiobook pe data de 12 decembrie. Este vorba despre o noua apariție in Colecția „Fonoteca de Aur”/ Seria „Spectacolul…

- La implinirea unui sfert de veac de la punerea in circulatie a leului moldovenesc, Banca Nationala a emis moneda comemorativa de 10 lei. Evenimentul de lansare a avut loc la Muzeul National de Istorie. Moneda aniversara de 10 lei va fi batuta intr-un numar limitat.

- Un moment inedit a avut loc la Gala Unica din acest an. Prezentatoarea evenimentului, Amalia Enache, a declarat ca iși dorește sa fie noul redactor-șef al Revistei Unica. Moment inedit la Gala Unica din acest an. In timp ce Raluca Hagiu (redactor-șef Unica) a prezentat „Jurnalul de știri Unica”, Amalia…

- Marshmello si Bastille isi bucura fanii prin lansarea variantei acustice a piesei „Happier”, cantata in premiera, in cadrul BBC Radio 1’s Live Lounge. Noua interpretare a piesei „Happier” pune in cu totul alta lumina spiritul acestui material, mutand atentia ascultatorului asupra versurilor de o frumusete…

- Anca Pandrea a ajuns de la bal la spital. Mai precis, dupa vacanța de o saptamana din Grecia, din care s-a intors foarte bronzata, actrița a avut nevoie de tratament, dar și de o vizita la medic. Taman cand se lauda ca se simte bine și a scapat de problemele medicale din urma cu cateva luni, cand a…

- Moment perfect in urma Referendumului pentru Familie - in Europa, naționaliștii europeni au demarat in mod oficial lupta comuna pentru salvarea Europei de globalism și de ordinele de la Bruxelles.

- Lana del Rey a anuntat titlul viitorului sau album de studio, 'Norman Fucking Rockwell', in aceeasi zi in care solista americana si-a lansat noul single, 'Venice Bitch', o piesa care atrage atentia prin durata sa sa de aproape 10 minute, relateaza miercuri EFE. "Vara…