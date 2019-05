Curtea Constitutionala a Romaniei discuta, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra Legii privind aprobarea OUG 85/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 23/2008 referitoare la pescuit si acvacultura. In sesizarea transmisa presedintelui CCR, Valer Dorneanu, seful statului preciza ca pe 27 martie Parlamentul i-a trimis in vederea promulgarii aceasta lege, amintind ca pe 5 aprilie anul trecut a formulat o sesizare de neconstitutionalitate asupra acesteia, care a fost admisa. "Consideram ca prin modul in care Parlamentul a inteles sa adopte Legea…