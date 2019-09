Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), cu sprijinul Comisiei Europene și in parteneriat cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și Ambasada Canadei in Romania, Bulgaria și Republica Moldova, a organizat, astazi, 17 septembrie, conferința „Oportunitați aduse de acordurile…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan-Radu Oprea, si presedintele Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, Mihai Daraban, participa marti la conferinta cu tema "Oportunitati aduse de acordurile de comert liber ale UE si provocari intampinate de oamenii de afaceri. Cum…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, in parteneriat cu Camera de Comert si Industrie a Romaniei și Ambasada Canadei in Romania,cu sprijinul Comisiei Europene, organizeaza, in data de 17 septembrie a.c., conferinta „Oportunitati aduse de acordurile de comert liber ale UE si…

- Activitatea firmelor care au accesat programe naționale precum Start-UP Nation sau microindustrializarea, este atent urmarita in Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat. Intenția ministrului pentru IMM-uri, Ștefan-Radu Oprea, este de a obține un feedback asupra derularii…

- MMACA a publicat lista celor 10.000 de beneficiari care vor primi finanțare prin Start-up Nation. Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat face publica lista celor 10.000 de beneficiari care au fost admiși pentru finanțare in cadrul celei de-a doua sesiuni a programului Start-up…

- Romania a mentinut pe perioada detinerii Presedintiei Consiliului Uniunii Europene negocierile cu Mercosur, ca prioritate a agendei comerciale a Uniunii Europene, fiind sprijinite politic toate eforturile Comisiei, sustine ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan-Radu…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ștefan Radu Oprea, a depus la Senat, in procedura de urgența, un proiect de lege care prevede declararea zilei de 30 septembrie ca „Ziua naționala a antreprenorului roman”, in care autoritațile pot organiza manifestari și acțiuni publice, scrie Mediafax.„Activitațile…

- Presedintia Romaniei la Consiliul Uniunii Europene va semna, pe data de 30 iunie, la Hanoi, in numele UE, Tratatul de investitii si Acordul de liber schimb cu Vietnam, a declarat, luni, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan Radu Oprea. Ministrul a participat la deschiderea…