- Trei copii au ramas orfani de tata dupa ce omul cat un munte a fost ucis cu cruzime de catre hotii de lemne. Liviu Pop era casatorit si avea toata viata in fata, dar pentru ca incerca sa isi faca datoria si sa impiedice un furt a cazut secerat de gloantele din propria sa arma de vanatoare.

- Moartea lui Liviu Pop, padurar la Ocolul Silvic Strambu Baiut, judetul Maramures, scoate la iveala o situatie grava care vizeaza mafia lemnului. Barbatul de 37 de ani, tata a trei copii, a fost impuscat de catre hotii de lemne cu propria arma de vanatoare, iar apoi trupul sau a fost aruncat intr-o rapa.

- Liviu Pop era numele padurarului ucis cu sange rece in Maramureș. Tata a trei copii, barbatul primise informația ca padurea pe care o avea in grija fusese "pradata" de hoții de lemn. Și-a sarutat soția și fiii și a plecat sa-și faca meseria. Seara, noaptea, in afara programului. A murit la datorie,…

