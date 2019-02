Stiri pe aceeasi tema

- Turcia nu a dezvaluit inca toate elementele pe care le detine in investigatia privind uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi in consulatul tarii sale din Istanbul, a avertizat vineri presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza AFP. "Nu am dat inca toate elementele pe care le avem", a declarat…

- Autoritațile turce suspecteaza ca trupul neinsufletit al lui Jamal Khashoggi, jurnalistul ucis pe 2 octombrie in interiorul consulatului Arabiei Saudite din Istanbul, a fost incinerat intr-un cuptor amplasat in gradina consulatului. Poliția a descoperit in subteran un cuptor ce poate genera o temperatura…

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman (MBS), a afirmat în 2017 ca va merge pâna la a folosi un "glont" împotriva jurnalistului Jamal Khashoggi daca acesta din urma nu înceteaza criticile la adresa regatului, a afirmat joi cotidianul New…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat ca nu înțelege "tacerea" Statelor Unite cu privire la uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi. "Nu reusesc sa înțeleg tacerea Americii (...) Noi vrem ca totul sa fie clarificat pentru ca este vorba despre o atrocitate,…

- Riadul refuza sa extradeze in Turcia persoanele suspectate de implicare in asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi, a anuntat, duminica, ministrul saudit de Externe, Adel al-Jubeir, relateaza AFP.“Noi nu ne extradam cetatenii”, a spus Jubeir, intr-o conferinta de presa la Riad. Miercuri,…

- Biroul procurorului a concluzionat ca exista "o puternica suspiciune" ca Saud al-Qahtani si generalul Ahmed al-Asiri, care au fost indepartati din functiile lor in octombrie, au fost printre cei care au planificat crima ce a avut loc la 2 octombrie in consulatul saudit din Istanbul. "Actiunea…

- Gina Haspel, directorul CIA, va vorbi marți in Congresul american despre progresul anchetei deschise in urma uciderii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, relateaza The Washington Post. Mai mulți membri ai Congresului și-au manifestat nemulțumirea…

- Intrebat despre articol, un oficial turc a declarat pentru Reuters ca nu are informatii despre o astfel de inregistrare. Arabia Saudita a spus ca printul mostenitor Mohammed bin Salman nu a avut cunostinta inainte de uciderea lui Khashoggi in consulatul saudit din Istanbul in urma cu sase saptamani."Se…