Parchetul de pe langa Tribunalul Olt va declina catre DIICOT Craiova competenta in ancheta privind disparitia fetei de 15 ani din Caracal, potrivit unor surse judiciare.



Suspectul, un barbat de 66 de ani din Caracal, care ar fi luat in masina fata din Dobrosloveni, a fost condus vineri seara la audieri la Parchetul de pe langa Tribunalul Olt, insa o decizie privind o eventuala retinere ar urma sa fie luata de procurorii DIICOT.



DIICOT Craiova a solicitat vineri Parchetului de pe langa Tribunalul Olt sa preia ancheta in dosarul disparitiei fetei de 15 ani din Caracal, pentru…