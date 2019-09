Cazul Caracal. Primele imagini cu telefonul de pe care a sunat Alexandra Măceșanu "Butoiul in care Dinca susține ca le-ar fi ars pe Luiza și pe Alexandra. Cenușa, urmele unei curele arse... Oase? Probabil mai la fund! (fotografia a fost facuta la momentul descinderii in curtea lui Dinca). Alaturat, fotografia telefonului mobil de pe care Alexandra a sunat la 112. Oare cineva sanatos la cap crede ca fetele au fost arse complet in cazanelul ala de tabla? DINC..OT, sa fim serioși!", a scris jurnalistul Ovidiu Zara pe Facebook. Acesta a prezentat in exclusivitate imaginile cu telefonul de pe care a sunat Alexandra Maceșanu. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

