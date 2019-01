Stiri pe aceeasi tema

- Micuța Izzy se afla in hamac cand, deseori, adormea. Tatal ei a vazut-o și i-a facut o fotografie in acel moment fara sa știe ca era un semn al bolii de care suferea micuța. Saptamani mai tarziu, medicii au diagnosticat-o cu leucemie.

- Maria Tudorica, in varsta de 17 luni, a fost gasita cateva ore mai tarziu. Dar politia se confrunta acum cu un nou mister si anume de ce purta copilul haine noi atunci cand a fost gasit. Incidentul a avut loc ieri, in cartierul Newham, din estul Londrei. S-a emis un apel urgent dupa ce omul care se…

- In seara de duminica, o familie de romani din Londra a trecut prin clipe inimaginabile. Fetita lor de doar doi ani a fost rapite chiar sub ochii tatalui. Micuta a fost victima colaterala a unui furt auto.

- La doar 11 luni, Sara se lupta cu o boala extrem de rara. Dupa numeroase analize, teste și consultații, micuta are confirmate multiple afecțiuni medicale care poarta denumirea generala de SINDROM GENETIC NEVUS LINIAR SEBACEU. Aceasta este o anomalie genetica FOARTE RARA, care poate afecta creierul,…

- O fetita de un an si zece luni din judetul Suceava a murit la Spitalul din Falticeni, unde fusese dusa de bunica ei, care era ingijorata pentru starea copilei, aflata doar in grija tatalui. Micuta a murit in unui stop cardio-respirator, iar medicii au fost șocați sa descopere ca fetița a murit de foame!

- UPDATE, ora 19:40 – Fetita de 4 ani gasita, in aceasta seara, pe o strada, in Iasi, a fost incredintata familiei. Micuta se afla in statia de autobuz de pe bulevardul Independentei. Ea era dezorientata si plingea. O femeie a preluat-o si a dus-o la Unitatea de Primiri Urgenete a spitalului Sf. Spiridon.…

- Fetița de 7 ani din Petroșani care a disparut in seara zilei de 1 noiembrie, a fost gasita. Micuța a plecat atunci spre cimitir, cu un om al strazii pe care familia il cunoștea și avea incredere in el. Cei doi s-au dus dupa pomana, insa nu s-au mai intors. Tatal fetiței a anunțat abia […] The post Fetița…