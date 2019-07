Stiri pe aceeasi tema

- Avea doar 44 de ani. Fiind la serviciu, i s-a facut rau. Pe la ora unu, in noaptea spre 10 iunie, a fost solicitata urgența medicala. Barbatul acuza dureri de inima, spun medicii. A fost internat imediat in secția de reanimare a Spitalului Raional Ungheni. Nu a putut, insa, fi salvat. Peste trei ore,…

- Trei persoane au cazut in ultimele zile din balcoanele unor hoteluri din Insulele Baleare, inclusiv un britanic care a decedat in urma ranilor suferite, in debutul sezonului turistic din 2019, a anuntat luni Politia spaniola, citata de AFP, potrivit agerpres.ro.Turistul britanic a fost gasit…

- O fetița a ramas orfana dupa ce ambii ei parinți au murit in timpul unei petreceri din Norwich, Anglia. Poliția crede ca ambele decese ar avea legatura cu consumul de droguri și nu sunt considerate...

- Un copil de 14 ani a fost gasit mort in aceasta dimineata la o scoala din raionul Stefan Voda. Potrivit politiei elevul suferea de o maladie cardiaca. Oamenii legii mai anunta ca minorul era infiat. In familia erau 4 copii, 2 baieți și 2 fete, toți infiați.

- Cei doi romani loviți intenționat de o mașina care circula cu viteza in Londra au fost identificați. Un barbat și-a pierdut viața, iar cel de-al doilea a fost ranit. Criminalul e in continuare...

- Polițist decedat in accident pe DN 73, dupa ce s-a izbit violent de o masina. Accidentul a avut loc vineri dupa-amiaza in comuna argeseana Stalpeni. Din primele cercetari, se pare ca un sofer in varsta de 55 de ani, nu a acordat prioritate la schimbarea directiei de mers. A vrut sa intoarca si a […]

- Un barbat in varsta de 32 de ani a murit, vineri, dupa ce motocicleta pe care o conducea a intrat in coliziune cu un autoturism pe DN 73, in localitatea argeseana Stalpeni, conform Agerpres.roPotrivit unor surse judiciare, barbatul decedat era un politist aflat in timpul liber.Reprezentantii Inspectoratului…

- Un barbat si-a pierdut viata intr-un accident rutier grav petrecut duminica seara pe A1 Sebes-Sibiu, intre localitatile Aciliu si Apoldu. Acesta conducea un camion care s-a rasturnat pe carosabil. Potrivit IPJ Sibiu, traficul rutier este ingreunat, iar Politia face cercetari pentru a stabili circumstantele…