- Betty Stoian si Catalin Visanescu au toate motivele sa fie doi oameni impliniti. Baietelul lor, care a fost botezat in urma cu trei saptamani, a crescut si este de o frumusete incredibila.

- Primarul comunei doljene Mischii a anuntat, marti, ca familiile tinere vor primi 1.500 de lei pentru fiecare copil nou-nascut, acesta sperand ca astfel va creste natalitatea, transmite corespondentul MEDIAFAX. Primarul comunei Mischii, Gheorghe Popa, a declarat, pentru corespondentul MEDIAFAX, ca acordarea…

- Ela Craciun și-a botezat ieri baiețelul. Micuțul Nicholas a fost creștinat in cadrul unei ceremonii religioase desfașurata la biserica Sf. Gheorghe Nou din centrul Bucureștiului. Vedetei i-au fost alaturi soțul, cei doi copii mai mari, rudele și prietenii apropiați, cu toții asistand la aceste momente…

- Doi tineri din Marea Britanie au trecut prin momente dificile atunci cand au devenit parinți. Mai exact, aceștia au fost devastați cand au aflat ca micuțul lor are foarte puține șanse de supraviețuire, intrucat nu i s-a dezvoltat creierul și sufera de spina bifida.

- O mama a trecut prin cea mai grea perioada din viața ei: "Mai faceți copii, pentru ca nu veți obține nimic de la acesta", i-a spus un medic psihiatru unei mame, care acum iși povestește cu drama vieții ei.

- Un copil in varsta de cinci ani se afla in stare critica dupa ce s-a lovit la cap in timp ce se dadea cu sania pe o partie din Busteni. Baietelul este lovit la cap si a fost preluat cu elicopterul pentru a fi transportat cat mai repede la un spital din Bucuresti.

- Andreea Ibacka a nascut in urma cu 2 luni și arata extraordinar! Vedeta a venit la „Agenția VIP” și a povestit totul despre viața de mamica, dar și despre planurile de viitor pe care le are, alaturi de Cabral.