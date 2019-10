Stiri pe aceeasi tema

- Un bebeluș de 13 luni a murit in chinuri groznice. Tatal sau l-a aruncat in cada cu apa fierbinde, iar acesta a trecut prin momente terifiante. Tragedia s-a petrecut in orașul american Jacksonville

- "Ipoteza unui omor este respinsa si pare a fi vorba despre o sinucidere", se arata intr-un comunicat al municipalitatii din Menlo Park, potrivit primelor elemente analizate din ancheta. Un purtator de cuvant al Facebook a indicat intr-un comunicat ca societatea este "indurerata" dupa ce…

- O tanara din Belarus a murit dupa ce fetița ei de doi ani a apasat butonul de inchidere al geamului de la mașina in timp ce ea era afara și avea capul in interiorul automobilului. Yulia Sharko a avut parte de un accident teribil chiar in ziua in care implinea 21 de ani. Tanara a inecract sa-și scoata…

- Un bebeluș din Bihor a murit la scurt timp dupa naștere, iar Poliția a declanșat cercetarile pentru omor. Un echipaj SMURD a incercat sa-l salveze, insa micuțul a murit in ambulanța. Tragedia avut loc in zona Hidișelul de Sus, unde in urma cu patru ani a mai existat un caz de pruncucidere. „Este un…

- Un pastor a murit electrocutat intr-o biserica din Apold, judetus Mures, in timpul unui botez. Barbatul a primit un microfon in timp ce se afla in apa, alaturi de alti doi barbati, iar cand a pus mana pe acesta, s-a electrocutat potrivit observator.tv Tragedia s-a produs, ieri, in…

- Un tanar in varsta de 29 de ani din Spania a murit dupa ce parașuta nu i s-a deschis in timpul unui salt pe care voia sa-l inregistreze pentru canalul sau de Youtube. Ruben Carbonell a incetat din viața marți dimineața. Tragedia a avut loc in provincia Alicante. Tanarul obișnuia sa practice sporturi…

- Un bebeluș a murit la scurt timp dupa naștere la spitalul din Vaslui, eforturile medicilor fiind in zadar pentru a-l salva. Copilul a avut scorul Apgar 1 la naștere, iar mama lui cantarește 150 de kilograme. Poliția a deschis un dosar pentru moarte suspecta. Femeia, din localitatea Lipovaț, se afla…

