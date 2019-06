Caz șocant la Arieșeni! Un profesor de religie de la Liceul Tehnologic de Turism și Alimentație din comună ar avea un copil cu o elevă Scandalul a inceput in urma cu aproximativ un an și jumatate. Un profesor de religie din Arieșeni a fost banuit de faptul a intreținut relații sexuale cu o eleva, in urma carora fata a ramas gravida. La vremea respectiva ar fi existat la nivelul școlii a o ancheta interna, in urma careia profesorul a fost gasit nevinovat și cazul a fost mușamalizat. Adevarul a ieșit acum la iveala dupa ce s-au facut analizele copilului și ale tatalui. Situația este cu atat mai grava cu cat eleva provine dintr-o casa de tip familial. ”Nu am știut de cazul acesta, am citit si eu in presa. Am sunat-o pe doamna director… Citeste articolul mai departe pe campeniinfo.ro…

Sursa articol si foto: campeniinfo.ro

