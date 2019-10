Stiri pe aceeasi tema

- La data de 25 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra Neamț au fost sesizați cu privire la faptul ca, minora LAZAR MIHAELA, de 12 ani, a parasit voluntar Centrul Elena Doamna, din Piatra-Neamț, unde aceasta era institutionalizata și nu a revenit, scrie ziarpiatraneamt.ro. …

- Un barbat de 42 de ani din București a fost reținut pentru tentativa de omor calificat, talharie și distrugere, in urma unui incident șocant care a avut loc sambata seara. Polițiștii au fost sesizați sambata, in jurul orei 22.30, ca un barbat a refuzat sa plateasca dupa ce a alimentat la o benzinarie…

- Incident șocant in Șomes Odorhei . Polițiștii și localnicii s-au luat la bataie. Oamenii legii au dat cu spray lacrimogen O bataie generala a izbucnit intre mai mulți localnici din comuna Șomes Odorhei, județul Salaj, și doi polițiști chemați sa aplaneze un coflict. La un moment dat, oamenii legii au…

- Un caz de-a dreptul șocant s-a produs in Constanța, dupa ce un barbat și-a injunghiat concubina, apoi s-a mutilat și el cu cuțitul respectiv. Din cauza ranilor severe, acesta a ajuns in stare grava la spital.

- Politistii sunt la fata locului si fac cercetari pentru stabilirea imprejurarilor in care s-a produs accidentul. Un tren de persoane in care se aflau 30 de pasageri a deraiat, miercuri, in Dorohoi, judetul Botosani, dupa ce a lovit o masina. Calatorii s-au autoevacuat dupa accident, singurul ranit fiind…

- Politistii au demarat cercetari dupa ce in cursul serii de vineri au primit o sesizare conform careia un barbat ar fi fost injunghiat in parcarea unui supermarket din cartierul Nicolina."In jurul orei 20,50 am fost sesizati prin apelul de urgenta 112 cu privire la faptul ca un tanar ar…

- Polițiștii de la Transporturi Feroviare din Bistrița-Nasaud au declanșat, luni, o ancheta, dupa ce un tanar de 19 ani ar fi fost violat in apropierea garii din Nasaud și a ajuns la spital, potrivit Mediafax.Citește și: Noi declarații facute de Alexandru Cumpanașu! ‘Este o echipa care va ajuta…

- Un tanar din Craiova a fost gasit spanzurat de un pom, in zona Balta Craiovița, de catre tatal sau. Polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Craiova au ajuns imediat la fața locului pentru a cerceta cazul.