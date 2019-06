Stiri pe aceeasi tema

- Fata in varsta de 28 de ani se zbate intre viața și moarte, dupa ce a fost injunghiata de un individ. Agresorul a fost prins de polițiștii francezi dupa o urmarire pe strazile orașului. Incidentul s-a desfașurat vineri, 14 iunie, la ora locala 13.30, in Bois de Boulogne, in Paris. Se pare ca femeia…

- Eugenie Bouchard (77 WTA) continua forma modesta aratata in tenis. La Roland Garros a fost eliminata in primul tur, dupa doar o ora de joc, de Lesia Tsurenko (27 WTA), scor 2-6, 2-6. Canadianca nu a plecat imediat din Paris, ci a mai ramas cateva zile pentru a vizita capitala Franței. ...

- Tinerii, de 18 si 19 ani, au fost retinuti pentru 24 de ore si urmeaza sa fie propusi astazi la arestare preventiva sub acuzatia de omor. Cei doi elevi nu il cunosteau pe barbatul de 41 de ani pe care l-au ucis, agresiunea survenind in urma unui conflict spontan.

- Duminica, 12 mai, politistii pitestieni au fost sesizati despre faptul ca o minora de 13 ani a fost deposedata de telefonul mobil, in timp ce se afla in zona Tudor Vladimirescu. La scurt timp, a fost identificat, in zona Garii Sud Pitești, un tanar de 18 ani, din comuna Crangurile, judetul Dambovita,…

- Un deputat argentinian din cadrul coalitiei guvernamentale fost impușcat in plina strada. Hector Olivares a fost transportat de urgența la spital in stare grava, anunta presa din America de Sud. Atacul armat s-a comis in apropierea parlamentului din Buenos Aires. Un functionar care…

- Ieseni, atentie chiar si atunci cand mergeti pe strada, ziua in amiaza mare! Ieri, o femeie in varsta de 43 de ani, care locuieste in cartierul Mircea cel Batran, a fost agresata de un barbat necunoscut, care a lovit-o cu un cutit in cap. Agresiunea a avut loc in jurul orei 10.20, atunci cand femeia…

- O romanca in varsta de 38 de ani se zbate intre viata si moarte, dupa ce a fost injunghiata in inima, in plina strada, cu un cutit de macelar, de fostul ... The post Romanca injunghiata in inima de fostul iubit italian, pe o strada din Salerno appeared first on Renasterea banateana .

- Potrivit ultimelor informatii, fata și-ar fi dorit o poza cu turnul Eiffel, dar a cazut in gol de la peste 10 metri inalțime, chiar in fața celui care intenționa sa o ceara de soție la Paris. Trupul ei a fost repatriat și duminica a fost condusa pe ultimul drum. Apropiatii fetei povestesc…